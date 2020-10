Élections – Législatives en Lituanie: victoire de l’opposition L’opposition de centre droit a remporté dimanche le deuxième tour des élections législatives en Lituanie. L’ex-ministre conservatrice des Finances est pressentie pour occuper le poste de chef du gouvernement.

Dans un bureau de vote à Vilnius le 25 octobre 2020. AFP

L’opposition de centre droit lituanienne a remporté les élections législatives organisées dimanche, selon les premiers résultats, dans un contexte de flambée des contaminations par le coronavirus. Le parti conservateur, qui avait recueilli 25% des voix au premier tour, a obtenu 49 des 141 sièges au parlement, alors que l’Union des agriculteurs et des verts du Premier ministre Saulius Skvernelis, qui avait fait 17% au premier tour, n’en remporte que 32, selon les premiers résultats.

Pressentie pour occuper le poste de chef du gouvernement, l’ancienne ministre conservatrice des Finances, Ingrida Simonyte, 45 ans, devrait être en mesure de bâtir une coalition avec les deux partis libéraux, qui ont respectivement remporté 12 et 11 sièges.

Dans le cadre des mesures de sécurité face à la pandémie, le vote en voiture a été autorisé pour la première fois. Les masques et la distanciation sociale ont été obligatoires dans les bureaux de vote. Malgré les records de nouvelles contaminations, le nombre des morts rapporté à la population totale en Lituanie reste bien inférieur à la moyenne européenne.

Pourparlers

Quatre autres partis politiques sont entrés au parlement au premier tour, ce qui devrait conduire à des pourparlers sur une coalition après le second tour de dimanche.

Ingrida Symonite a critiqué son rival Saulius Skvernelis pour ne pas avoir réussi à préparer le pays à la deuxième vague de la pandémie. Pour Simona Dirse, une employée d’une compagnie d’assurances, l’expérience antérieure d’Ingrida Simonyte, une ministre des Finances qui avait affronté les retombées de la crise financière mondiale, l’aidera à faire face à la pandémie. «Je pense qu’elle gérerait la situation mieux que les autorités actuelles, en raison de ses qualités et de son esprit critique. Elle est ferme mais cherche aussi le dialogue», a déclaré à l’AFP cette habitante de Vilnius, âgée de 33 ans.

Le Premier ministre Skvernelis, plus populaire parmi les électeurs ruraux ayant de faibles revenus, s’est engagé à poursuivre la lutte contre les inégalités sociales et à introduire une prime annuelle en espèces, dite le «13e mois de pension» pour les personnes âgées.

Tous les grands partis partagent sont favorables à l’UE et à l’Otan et appuient la volonté de Vilnius de rallier le soutien des pays de l’Union européenne à l’opposition démocratique bélarusse, après une élection présidentielle contestée dans ce pays voisin.

«Seuls des ajustements mineurs sont probables concernant l’UE et dans la politique étrangère, car il existe un large et solide consensus sur les principales orientations», a dit à l’AFP Kestutis Girnius, professeur à l’Université de Vilnius. Le président Gitanas Nauseda continuera à diriger la politique étrangère et de défense, a-t-il précisé.

AFP/NXP