Une bénédiction à défaut d’un mariage religieux: l’Église d’Angleterre va permettre aux prêtres de bénir les couples de personnes de même sexe, un compromis qui suscite des remous au sein du culte anglican.

Image forte des divisions très inhabituelles qui ont agité le synode général, l’organe élu chargé de trancher sur les questions de doctrine de l’Église d’Angleterre: son chef spirituel Justin Welby est apparu au bord des larmes pendant les huit heures de débats répartis sur deux jours qui auront nécessaires pour arriver à une décision.

Ses près de 500 membres ont finalement voté jeudi à une confortable majorité – 250 pour, 181 contre et 10 abstentions – en faveur de ces bénédictions.

Si la motion adoptée jeudi reconnaît «l’échec de l’Église» concernant l’accueil des personnes LGBT« et «le mal que les personnes LGBT» ont subi et subissent encore dans la vie de l’Église», elle confirme aussi l’interdiction de célébrer des mariages religieux entre personnes de même sexe.

Cette décision est le résultat de six années de consultations, qui ont révélé au grand jour les fractures traversant l’Église anglicane et ses 85 millions de fidèles, sur cette question.

Si l’Église d’Angleterre apparaît globalement plus libérale sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la communauté LGBT+, ce n’est pas le cas d’autres Églises anglicanes, en particulier dans certains pays d’Afrique subsaharienne où l’homosexualité reste considérée comme un crime.

«Le synode est maintenant parvenu à un résultat. Je reconnais que certains en seront profondément reconnaissants et que d’autres vont en être blessés», a déclaré l’évêque de Londres, Sarah Mullally, après l’annonce du résultat.

Même en Angleterre, la proposition soumise au synode avait suscité de vives critiques, ayant notamment visé l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, favorable à cette bénédiction.

«Pour la première fois, l’Église d’Angleterre accueillera les couples de même sexe à l’église publiquement, sans réserve et dans la joie», a-t-il déclaré à l’issue du vote dans un communiqué commun avec l’archevêque de York, Stephen Cottrell.

«Que des perdants»

Depuis 2005, elle autorise les hommes et les femmes homosexuels unis dans le cadre d’un partenariat civil à devenir prêtres. Mais elle a rejeté à plusieurs reprises des propositions en vue de célébrer le mariage des couples homosexuels et l’Eglise anglicane avait sanctionné ces dernières années ses branches américaine et écossaise qui avaient pris des décisions inverses.

Malgré le vote de jeudi, les défenseurs de la communauté LGBT+ restent eux sur leur faim.

Jayne Ozanne, membre du synode et militante LGBT+ qui s’est abstenue au moment du vote, s’est dite «profondément déçue» par l’issue du débat. «Nous envoyons un message que peu de personnes dans le pays comprendront», a-t-elle estimé sur Twitter.

C’est un vote qui ne fait «que des perdants», a réagi John Dunnett, du très conservateur Conseil évangélique de l’Eglise d’Angleterre, opposé à cette proposition de bénédiction.

«Ceux qui voulaient plus de changements vont continuer de demander et de pousser pour une évolution plus importante (…) et ceux parmi nous qui voulaient s’en tenir à l’enseignement historique de l’Église d’Angleterre et à la position de la majorité de la communion anglicane disent que les choses sont allées trop loin», a-t-il ajouté.

L’Église anglicane n’est pas la seule Église chrétienne à être confrontée à des tensions sur ce sujet.

Au sein de l’Église catholique, le pape François a créé la polémique en adoptant une position relativement libérale sur l’homosexualité, jugeant que ceux qui la criminalisent ont «tort».

Mais il ne dévie pas de la ligne de l’enseignement catholique sur le mariage, défini comme l’union entre un homme et une femme en vue de procréer, et, en 2021, le Vatican avait réaffirmé qu’il considérait l’homosexualité comme «un péché».

