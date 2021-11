Zizanie au synode – L’Église doit-elle toujours convier Dieu aux enterrements? Un flyer de l’EERV promeut des cérémonies d’adieu laïques. Problème, son Législatif ne s’est jamais prononcé pour cette ouverture et l’a fait savoir rudement lors de son dernier synode. Anne-Sylvie Sprenger / Protestinfo

Pour l’Église, la question est de savoir si elle doit proposer des cérémonies d’adieu laïques. «Comment tenir à la fois notre identité chrétienne tout en assumant notre vocation d’être là, accessibles, avec les hommes et les femmes de notre temps?» s’interroge le vice-président du Conseil synodal, Vincent Guyaz. Istock photos

Alors que l’assemblée de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) touchait à sa fin, le 6 novembre, une interpellation inattendue est venue semer la zizanie. Signée par dix délégués au synode (organe délibérant), celle-ci contestait la diffusion d’un flyer – par ailleurs déjà distribué aux entreprises de pompes funèbres – présentant l’offre de l’EERV pour des services funèbres laïcs.

Lire aussi Abo Pourquoi les églises se vident La foi chrétienne ne traverse plus les générations «À aucun moment notre espérance particulière, qui est celle de l’Évangile, ou l’ancrage dans notre foi ne sont nommés. L’horizon revendiqué n’est que séculier», critique Dominique Kohli, délégué de l’État, en présentant cette interpellation collective. Or, rappelle-t-il, «lors de sa dernière séance, le synode s’était refusé à s’ouvrir à de telles cérémonies». L’assemblée s’était alors limitée à modifier l’article du règlement ecclésiastique qui liste les éléments liturgiques d’un service funèbre, en lui retirant son caractère contraignant. Une marge de manœuvre accordée aux ministres, à convenir au cas par cas lors des échanges avec les familles, mais qui n’était pas pour autant destinée à devenir une formule en tant que telle.

Une initiative problématique

«Cette adaptation n’a pas été débattue en synode et ne peut donc pas être mise en application en Église sans base réglementaire, poursuit le délégué. Nous demandons donc au Conseil synodal (ndlr: Exécutif) de suspendre ce papillon dans l’attente d’un vote synodal sur le sujet.»

Le flyer incriminé a déjà été distribué aux entreprises de pompes funèbres. DR

«Cette offre ne veut pas remplacer les cérémonies traditionnelles, pour lesquelles existe d’ailleurs un autre flyer», minimise, de son côté, le conseiller synodal Laurent Zumstein. Une double posture qui n’a d’ailleurs pas manqué d’interpeller les représentants des pompes funèbres. «Nous avons été alertés directement pas ces professionnels, qui ne comprenaient plus rien», rapporte le délégué Simon Butticaz, directeur de l’Institut romand des sciences bibliques à l’Université de Lausanne.

Du côté des ministres, une inquiétude pratique émerge également: «Est-ce à dire qu’en tant que pasteure je devrais automatiquement être disposée à exaucer tous les souhaits des familles?» s’interroge Florence Clerc Aegerter. «Je peux adapter le message de l’Évangile, c’est une évidence, mais je ne suis pas disposée à le brader.»

«Aucune légitimité»

Face au Conseil synodal, qui réfute vouloir laïciser les services funèbres, Simon Butticaz pointe la ressemblance entre les termes du flyer incriminé et ceux mis en avant par l’Association des célébrants et officiants romands (ACOR), organisatrice de cérémonies hors institutions religieuses: «ACOR assure exactement le même produit avec les mêmes éléments de langage: «rendre hommage au défunt», «apaiser les blessures», etc.» Et d’asséner: «Nommons un chat un chat: avec ce papillon, vous avez créé des cérémonies laïques. Bien sûr, elles entrent en complément avec les autres, mais elles n’ont aucune légitimité.»

La question de fond, derrière le vif débat qui s’est ensuivi, est de savoir s’il est juste de proposer, en tant qu’Église, des cérémonies d’adieu laïques. «Comment tenir à la fois notre identité chrétienne tout en assumant notre vocation d’être là, accessibles, avec les hommes et les femmes de notre temps?» formulait déjà en juin Vincent Guyaz, vice-président du Conseil synodal. À l’heure de la sécularisation, la question divise.

La consolation, au cœur de l’Évangile

«Ce flyer essaie de noyer le poisson pour répondre au goût du jour. Il nous faut au contraire affirmer notre identité. On nous le demande. On nous le reprocherait autrement», enjoint le ministre Guy Labarraque. Et Vincent Guyaz d’exprimer, au nom du Conseil synodal, qu’«on est de toute manière au centre de l’Évangile quand on est dans la consolation».

Une vision des choses qui n’a pas convaincu la majorité de l’assemblée, qui a manifesté son attachement à son ADN en soutenant l’interpellation. Cet outil du synode ne pouvant toutefois déboucher que sur «un vœu non contraignant pour le Conseil synodal», celui-ci reste libre de retirer ou non sa publication.

