Le Sacré-Cœur enfin classé – L’église qui imposa à la France le repentir de la Révolution C’est l’un des monuments les plus emblématiques de Paris, mais il n’était pas classé, et pour cause: le Sacré-Cœur était un lieu de lutte, pas d’amour. Alain Rebetez - Paris

Le Sacré-Cœur dominant la ville, avec au loin la tour Eiffel. À la fin du XIX e siècle, les deux monuments passent pour exprimer la lutte pour une suprématie: celle des valeurs catholiques traditionnelles d’un côté, celle de la III e République laïque et libérale de l’autre. Alamy Stock Photo

Après la cathédrale Notre-Dame, c’est le deuxième monument le plus visité de Paris. On y vient pour son esplanade et son époustouflante vue sur la ville, on y vient pour l’ambiance un peu carton-pâte du vieux Montmartre, on y vient, surtout, pour cette silhouette massive à l’élégance discutable mais très impressionnante, celle du Sacré-Cœur. Ici, les touristes parlent toutes les langues de la terre, le lieu semble dédié à la paix et à la concorde, et pourtant cette église d’une blancheur éclatante qui domine souverainement la ville a été pendant toute sa construction l’objet passionné d’une lutte qui déchirait deux Frances: les catholiques royalistes d’un côté, les républicains anticléricaux de l’autre.