Football – Leipzig écrase le Shakhtar et passe avec le Real Madrid Les Allemands ont battu les Ukrainiens de Donetsk 4-0 mercredi en Ligue des champions et rejoignent en huitièmes de finale le Real qui a facilement battu le Celtic.

André Silva (à g.) Emil Forsberg jubilent après le 2-0 pour les Allemands. AFP

Leipzig s’est qualifié mercredi soir pour les 8es de finale de la Ligue des champions après sa victoire contre le Shakhtar Donetsk (4-0). Les Allemands terminent deuxièmes du groupe F derrière le Real Madrid qui a giflé le Celtic Glasgow 5-1. Les Ukrainiens joueront, eux, en Ligue Europa.

Plus indispensable que jamais, l’international français Christopher Nkunku a inscrit le premier but de la large victoire du RB Leipzig contre le Shakhtar. Comme la semaine dernière lors de la victoire contre les Madrilènes (3-2), «Christo» a été décisif, débloquant rapidement la situation contre Donetsk.

Sur un pressing haut de son coéquipier Dominik Szoboszlai, il a d’abord récupéré le ballon à une trentaine de mètres du but de Donetsk, a décalé l’avant-centre Timo Werner et a repris le tir repoussé par le gardien du Shakhtar pour ouvrir le score à la 10e minute.

Werner blessé

Évoluant toujours avec une attelle à la main droite après son opération il y a trois semaines, Nkunku a aussi délivré une passe décisive à Szoboszlai peu après l’heure de jeu, pour le troisième but de Leipzig (62e). Avant cela, André Silva avait doublé la mise à la 50e minute. Puis Dani Olmo, l’international espagnol, a conclu le festival offensif à la 68e minute.

Seul point négatif, la sortie sur blessure dès le premier quart d’heure de jeu de Timo Werner. Touché sur un tacle trop appuyé du capitaine de Donetsk, Taras Stepanenko, il s’est immédiatement tenu la cheville gauche et a dû sortir à la 19e minute.

Le premier diagnostic pendant le match était plutôt rassurant mais Werner devra passer des examens complémentaires, à deux semaines et demie du coup d’envoi du Mondial 2022 au Qatar, et à une semaine de l’annonce de sa liste par le sélectionneur allemand Hansi Flick.

Le RB Leipzig est le quatrième club allemand à se qualifier pour les 8es de finale de la C1, après le Bayern Munich, l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund. Les Bavarois sont les seuls à finir à la première place de leur groupe.

Deux penalties pour le Real

La première place de ce groupe est donc revenue au Real Madrid. Les champions d’Europe en titre ont surclassé le Celtic Glasgow 5-1 au Bernabéu. Ce premier rang leur assure un tirage plus favorable pour les huitièmes de finale.

Les Merengues ont rapidement pris les devants grâce à deux penalties transformés par Luka Modric (6e) et Rodrygo (20e) pour deux mains consécutives de Moritz Jenz et de Matthew O’Riley, puis Marco Asensio (51e) et Vinicius (61e) ont creusé l’écart au retour des vestiaires, avant que Fede Valverde ne marque le cinquième d’une frappe depuis l’entrée de la surface, comme à son habitude, à la 71e.

Après avoir essuyé leur première défaite de la saison la semaine dernière à Leipzig (3-2), et après avoir concédé un nul 1-1 contre le modeste Gérone samedi en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti se sont bien rattrapés mercredi, en offrant leur plus large victoire de la saison à leur public. Un dernier succès continental, avant la coupure du Mondial (20 novembre – 18 décembre).

Première femme qui arbitre le Real

Le Celtic, déjà assuré de terminer dernier du groupe F et éliminé de toutes les compétitions européennes, a toutefois sauvé l’honneur en fin de match: à la 84e, le Portugais Jota a transformé un coup franc sublime à l’angle de la surface de réparation.

Heureusement, car à la demi-heure de jeu (33e), après un tacle de Ferland Mendy sur Liel Abada dans la surface, Josip Juranovic avait manqué son penalty face à Thibaut Courtois, qui s’était interposé avec autorité.

À noter qu’il s’agissait du premier match de l’histoire du Real Madrid arbitré par une femme, la Française Stéphanie Frappart.

AFP/YDE

