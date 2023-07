Un été au zénith (12/41) – L’El Dorado des retraités vaudois Plutôt que de galérer en Suisse avec leurs petites rentes, de plus en plus de seniors prennent le large vers la région d’Alicante, en Espagne. Marie Maurisse

Les Vaudois Pasqualina et Marcel ont quitté Bottens pour la région de Dénia où ils ont construit leur maison. Pasqualina: «Pour moi, ici, c’est la vraie vie. Il n’y a pas de retour possible.» Marie-Lou Dumauthioz

En cette journée de juin, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Qu’importe s’il ne fait pas très chaud: la piscine de Fabienne et Cédric affiche un mercure à 31 degrés et, de toute façon, ces Vaudois n’ont pas encore le temps d’en profiter. Installés depuis à peine un an dans leur propriété de Salinas, ils ont encore beaucoup à faire. Devant la terrasse de leur finca, des jardiniers travaillent. Le terrain fait 22’000 m2, sur lesquels sont plantés des amandiers et des oliviers. La maîtresse de maison a aussi planté des arbres fruitiers qu’un petit muret protège du vent. Ici, à 56 kilomètres au nord-ouest d’Alicante, il fait plus frais que sur la côte.

Fabienne et Cédric ne sont pas millionnaires. Elle, les yeux vert d’eau, raconte pudiquement une vie de labeur, d’abord comme gouvernante dans l’hôtellerie, puis à la police du commerce de l’État de Vaud. Lui était policier. Il y a sept ans, ces amis d’enfance se retrouvent sur Facebook et ne se quittent plus. Quand elle fête ses 60 ans, Fabienne réalise que les murs de son appartement de Brent, sur les hauts de Montreux, sont trop étroits. Avec sa petite rente, elle pourra à peine joindre les deux bouts. Cédric, lui, a vu son deuxième pilier réduit par deux divorces, comme la loi le prévoit. La préretraite est là, mais le calcul est vite fait: pour bien vivre, il faut partir.

Un an de préparatifs

«Nous avons d’abord pensé à la Calabre, car Fabienne a des origines italiennes, raconte-t-il dans leur cuisine d’été, en sirotant un verre d’eau parfumée à la menthe. Puis, nous sommes partis deux semaines dans la région d’Alicante et nous avons eu un coup de cœur. Il fait beau toute l’année, les gens sont adorables et les prix avantageux.» Dans cette région rurale, tout est encore moins cher que sur la côte: moins de 10 euros un menu complet au restaurant, des fruits et légumes presque donnés et des impôts fonciers de 500 euros par an.

Fabienne et Cédric «Nous avons eu un coup de cœur pour la région d’Alicante. Il fait beau toute l’année, les gens sont adorables et les prix avantageux.» Marie-Lou Dumauthioz

Les formalités administratives leur prennent une année environ. Avec le passeport européen, elle peut prendre des cours d’espagnol gratuits, dans la ville voisine de Sax. Ce couple ne vit pas son départ comme un déracinement, car ils ont trouvé en Espagne une vie dont ils n’auraient pas pu rêver en Suisse. Dans le salon, une poya est accrochée au mur et, quand il revient d’un séjour sur la Riviera vaudoise, Cédric ne manque jamais de ramener de la saucisse aux choux. Rien d’autre ne manque à leur bonheur. Autour d’eux, leurs chiennes Wifi et Cachou s’ébrouent.

Le «Lutry» d’Alicante

Ces Vaudois ne sont pas une exception: Alicante et sa région comptent pas moins de 30% d’étrangers, en majorité des Européens, mais aussi des Américains, qui y trouvent l’El Dorado. C’est le cas de la sémillante Marta, qui a fait son sac il y a quatre ans avec ses deux adolescents aujourd’hui âgés de 14 et 17 ans. Elle a trouvé refuge dans le quartier chic de Playa San Juan, le «Lutry» d’Alicante, comme elle le décrit. Marta est loin de la retraite: le Covid a retardé ses projets mais elle vient enfin d’ouvrir sur place une boutique d’arts décoratifs, Starsdeco Alicante, filiale du groupe suisse éponyme.

Ses journées sont souvent rythmées: après un footing sur la plage au lever du soleil, elle rentre petit-déjeuner dans sa superbe villa, située près du golf. Elle se rend ensuite au fitness, puis au travail. Outre le café à 1 euro, ce qui compte pour elle, c’est le soleil éclatant et la présence de la mer, indispensable à son quotidien. «J’ai mis quelques années à m’habituer à la chaleur, il faut dire qu’il fait 35 degrés jusqu’en octobre… Ici nous vivons dehors! En déménageant, j’ai pris ma doudoune dans mes bagages, mais je ne l’ai absolument jamais utilisée…»

Marta «J’ai mis quelques années à m’habituer à la chaleur, il faut dire qu’il fait 35 degrés jusqu’en octobre… En déménageant, j’ai pris ma doudoune dans mes bagages, mais je ne l’ai jamais utilisée…» Marie-Lou Dumauthioz

En cas de canicule, sa maison est climatisée, tout comme son Land Rover et sa salle de sport. La crise environnementale ne mine pas le moral de Marta, qui balaie d’un revers de main les pénuries d’eau que connaît le sud de l’Espagne. «Nous n’avons pas de problèmes ici, car nous sommes alimentés par des centrales de désalinisation.» Derrière son jardin se trouve le golf de Playa San Juan, l’un des nombreux de la région.

Dénia

En plus de l’anglais, du français et du polonais, sa langue maternelle, Marta parle couramment espagnol. Une habileté rare chez les Suisses d’Espagne, qui ne maîtrisent pas toujours la langue de Cervantes. La communauté organise régulièrement des apéritifs et des dîners dans des restaurants helvétiques comme le Chalet Suizo de Jávea. Les Zurichois Hans-Jörg et Natascha Grossenbacher l’ont ouvert il y a huit ans et, depuis, il ne désemplit pas. «Je suis un patriote, dit-il en faisant sauter une poêlée de röstis. Mais nous adorons notre vie ici.»

Pasqualina et Marcel «On nous demande de travailler de plus en plus longtemps, et quand on a passé un certain âge, on vous éjecte. Pour moi, ici, c’est la vraie vie. Il n’y a pas de retour possible.» Marie-Lou Dumauthioz

Lorsqu’ils ont le mal du pays, Pasqualina et Marcel viennent ici déguster une fondue moitié-moitié. Et ne ratent pas les filets de perche envoyés une fois par an dans un restaurant voisin, l’Alma del Mar… En 1995, elle, styliste, fait la une des médias pour ses créations de robes de mariée. Mais la vie ne les épargne pas. Avant de se rencontrer, ils affrontent la maladie, le divorce. Puis tombent amoureux. Mais, à plus de 50 ans, quasi au même moment, ils se retrouvent au chômage. Le départ leur semble une bonne solution pour passer leur retraite malgré leurs petites rentes. «On nous demande de travailler de plus en plus longtemps, et quand on a passé un certain âge, on vous éjecte», dit Marcel.

Ils quittent alors Bottens et construisent une maison près de Dénia, un charmant petit port, d’où ils voient tous les soirs le soleil plonger dans la Méditerranée. Leurs journées passent très vite, rythmées par le sport, les balades à moto, les grillades entre amis… Marcel, plus nostalgique, suit encore l’actualité suisse. Pasqualina, elle, ne regrette rien. Elle a même créé un site, afin d’aider les Suisses tentés par l’aventure à s’installer en Espagne. «Pour moi, ici, c’est la vraie vie. Il n’y a pas de retour possible.»

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

