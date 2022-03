Prix d’art contemporain – L’élan joyeux de Romane de Watteville

Son art parle de nous, de nos corps, de nos images, de celles qui passent si vite que la mémoire n’a pas l’occasion, ni l’intérêt de les retenir. Mais cet art de Romane de Watteville n’a rien d’éphémère, il s’installe, entêtant, intriguant, inspirant, d’autant qu’il puise à la source des leçons d’ambiances cinématographiques et de l’histoire de l’art des grands maîtres.

À 29 ans, l’ancienne étudiante de l’École cantonale d’art à Lausanne (Écal) en a fini de garder le secret de cet honneur. Le prix, très couru sur la scène suisse, lui est remis ce mercredi à l’occasion d’Artgenève, la foire d’art contemporain sur le point de vernir sa 10e édition. Depuis 1996, cet honneur jalonne des carrières qui comptent! Comme celles de la Genevoise Sylvie Fleury, du très cher Zurichois Urs Fischer, des Vaudois Claudia Comte, Julian Charrière, Maya Rochat ou encore de l’explosif Saint-Gallois Roman Signer.

«C’est fou! Quand j’ai vu cette liste en plus de celle des artistes avec lesquels je concourrais, j’ai été très surprise d’être nominée. Et encore plus de l’avoir.» Décerné par un jury d’artistes, de curateurs et de directeurs internationaux de musées, le Prix Mobilière a aussi valeur de reconnaissance institutionnelle. «C’est un coup de boost incroyable. J’étais déjà profondément touchée par la confiance de Sylvie Fleury lorsque j’ai appris qu’elle m’avait proposée pour la sélection 2022. Et là, c’est un grand souffle de joie et de confiance.»