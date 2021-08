Diplomatie – L’élection à venir au Nicaragua «a perdu toute crédibilité» pour Washington Le président Ortega, qui brigue un quatrième mandat consécutif en novembre, est accusé de faire table rase de ses concurrents à l’approche de l’élection.

Le président Daniel Ortega (au centre), le 23 juin 2021 à Managua. AFP

L’élection présidentielle prévue le 7 novembre au Nicaragua a «perdu toute crédibilité», a estimé samedi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dénonçant les manœuvres «autocratiques» du président Daniel Ortega pour évincer ses opposants politiques.

«Les États-Unis considèrent les dernières actions non démocratiques, autoritaires – inspirées par la peur d’Ortega d’une défaite électorale – comme le coup final porté aux perspectives d’une élection libre et juste au Nicaragua», a-t-il dit dans un communiqué, ajoutant: «Ce processus électoral, et son résultat final, ont perdu toute crédibilité».

La principale formation d’opposition a été mise hors jeu vendredi au Nicaragua, où le président Daniel Ortega, qui brigue un quatrième mandat consécutif, est accusé de faire table rase de ses concurrents à l’approche de l’élection présidentielle.

Aucun adversaire sérieux

Le président Ortega, un ancien guérillero sandiniste de 75 ans, et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, 70 ans, n’ont désormais face à eux aucun candidat sérieux pour le scrutin du 7 novembre, cette annonce s’ajoutant à l’arrestation des sept candidats potentiels les plus sérieux.

Le parti d’opposition CxL s’est vu reprocher le fait que sa présidente, Carmella Rogers Amburn, plus connue en politique sous le nom de Kitty Monterrey, a la double nationalité américaine et nicaraguayenne. Elle s’est vu retirer sa citoyenneté nicaraguayenne, ce qui lui fait courir le risque d’être expulsée.

