Placements boursiers – L’élection américaine va être très profitable pour les Bourses La présidentielle américaine et l’émergence d’un vaccin contre le coronavirus vont pousser les intervenants à acheter des titres bon marché, au détriment des valeurs technologiques. Les indices devraient grimper. Nicolas Pinguely

L es indices boursiers américains ont réalisé en moyenne de meilleures p erformances sous les p résidences démocrate s que sous les r épublicaines , indique une étude de Burkhard Varnholt, responsable de l ’ investissement du Credit Suisse . Keystone

Chaud devant. L’élection présidentielle américaine se rapproche et les investisseurs suisses commencent à suer. Les motifs d’espoir ne manquent pourtant pas. «Je pense que Joe Biden va être élu à la tête des États-Unis et que cela va soutenir les Bourses, avance Anton Sussland, financier indépendant à Genève. Avec un président démocrate, on devrait se diriger vers une résolution plus rapide des conflits commerciaux, notamment avec la Chine et l’Europe.» Les avancées quant à la diffusion d’un vaccin contre le coronavirus vont faire le reste.