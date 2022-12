Bain de foule, larmes et damassine – «L’élection d’Elisabeth, c’est le plus beau jour de ma vie» De nombreux Jurassiens ont gagné Berne pour suivre l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider. Récit d’une journée forte en émotions.

Gabriel Sassoon Berne

Elisabeth-Baume Schneider sort saluer la foule après son élection au Conseil fédéral. Keystone

«Allez on y va! Pour Elisabeth!» Mathieu Houmard est vice-président du PS Jura, mais ce mercredi matin, en gare de Berne, il pourrait passer pour guide. Des dizaines de Jurassiennes et Jurassiens le suivent à la queue leu leu, direction la place Fédérale. Tous sont là pour soutenir leur candidate, Elisabeth Baume-Schneider. Et tous veulent croire à ses chances d’accéder au Conseil fédéral. «On est confiants, sinon on ne serait pas là!» lance l’un d’entre eux.