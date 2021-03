Communales 2021 – L’élection sourit à la droite dans le reste du Chablais Sièges gagnés à Ollon et Villeneuve et retournement de situation à Bex: à l’Est, le PLR a encore la faveur des électeurs. David Genillard

Premier candidat des Verts à entrer à la Municipalité d’Ollon il y a cinq ans, Alain Deriaz n’a rien pu faire face au rouleau compresseur du PLR. Patrick Martin

C’est un Alain Deriaz groggy qui a répondu à nos questions dimanche. Au sortir du second round de l’élection, le premier municipal des Verts de l’histoire d’Ollon est resté au tapis: il lui a manqué une cinquantaine de voix pour assurer son maintien à l’Exécutif. «Je suis évidemment déçu. Et très surpris. J’ai l’impression d’avoir bien fait mon travail durant ces cinq années.»

Cette défaite est d’autant plus cinglante que le Parti écologiste a largement gagné du terrain au parlement local: le 7 mars, il raflait six sièges, pouvant logiquement prétendre en obtenir un voire deux à l’Exécutif. Mais face à une droite aux allures de rouleau compresseur, la gauche n’a eu que les miettes. Diane Morattel conserve le siège socialiste de Jean-Luc Chollet. Pour le reste, l’UDC sortant Philippe Pastor opère un retournement de situation, passant du huitième au premier rang et devançant les quatre candidats PLR. Ceux-ci rejoignent Patrick Turrian, élu au premier tour.