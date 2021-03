À Vevey, l’électorat n’a pas fait les choses à moitié. Il appelait à un renouveau en Municipalité après cette législature hors norme, il a tenu parole, à plus d’un titre. De relativement équilibré en 2016 en termes de forces politiques, l’Exécutif penchera très à gauche ces cinq prochaines années. Ce n’est de loin pas propre à Vevey – voir Yverdon ou Montreux –, mais le message est clair.

Les deux grands vainqueurs du jour récoltent ce qu’ils ont semé ces dernières années en termes d’idéal de société: la vague verte a déferlé et l’inlassable travail militant de Décroissance-Alternatives en la matière a porté ses fruits, sur la durée. Vague violette également: les Veveysans ont dit vouloir des autorités plus féminines (idem au Conseil communal, 44 sur 100, ce n’est pas l’égalité, mais c’est moitié plus qu’il y a cinq ans). Et plus jeunes aussi. Dans l’air du temps en somme.

Certaines formations ont prouvé avoir davantage cette sensibilité dans leur fibre profonde, et elles sourient aujourd’hui. Celles qui ont tardé à amorcer un changement un peu moins naturel pour elles, beaucoup moins. Le PLR est carrément resté dans les starting-blocks. Durant la campagne, il avait appelé l’électorat «à faire table rase du passé». C’est ce qui s’est produit, à ses dépens.