Il y aura peut-être des coupures d’électricité cet hiver. Mais ce qui est sûr, c’est que les Suisses paieront leur kilowattheure plus cher en 2023. Chaque fournisseur prépare ses tarifs, qui doivent obligatoirement sortir le 31 août au plus tard. Les ménages lausannois doivent s’attendre à payer l’électricité environ 25% de plus.

Cette hausse devrait représenter environ 180 francs sur l’ensemble de l’année prochaine pour un ménage moyen. C’est Xavier Company, directeur des Services industriels de Lausanne, qui dévoile ces ordres de grandeur. Les tarifs électriques 2023 seront ensuite examinés par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).

L’avantage de Lavey

La hausse lausannoise est modérée par le fait que près de la moitié de la production électrique est fournie par l’usine de Lavey, propriété des Services industriels lausannois. Ces derniers alimentent en électricité 140’000 ménages et entreprises. Dans les cinq autres communes alimentées par les SiL, les tarifs sont semblables.

«La Municipalité est en train d’examiner des aides possibles pour les ménages modestes.» Xavier Company, directeur des Services industriels de Lausanne

Pour le gaz, le tarif augmente dès le 1er octobre (le début de «l’année gazière»). La hausse doit se situer dans une fourchette allant de 35 à 45%, soit environ 300 francs de plus pour un ménage moyen en 2023. Le prix du chauffage à distance grimpera de 20%, soit d’environ 180 francs pour l’année.

Aides possibles

«La Municipalité est en train d’examiner des aides possibles pour les ménages modestes», explique l’élu. Il cite déjà une aide introduite au 1er juillet dernier: les jeunes et les retraités bénéficient de réduction jusqu’à 90% sur les abonnements TL des zones 11+12. Mais pour Xavier Company, la hausse des tarifs reste «un problème national, qu’il faudrait régler par des aides au plan national».

