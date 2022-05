Loisir à La Croix-sur-Lutry – L’électricité invente le motocross pour tous Le centre Cobalt Project vient d’acquérir des petites motos électriques qu’il met en location sur un circuit en terre battue. Le pilote Mat Rebeaud y voit une révolution pour son sport. Sylvain Muller

La piste de 600 mètres tracée à La Croix-sur-Lutry permet à tout un chacun de découvrir la pratique du motocross. Florian Cella

«D’habitude, quand quelqu’un veut essayer le motocross, il lui faut déjà une demi-journée pour s’habituer au fonctionnement de la moto. Avec ces engins électriques, si tu sais faire du vélo, tu peux immédiatement rouler et éprouver des sensations. Avec juste une poignée de gaz et deux freins, c’est vraiment super facile d’accès. J’espère que ça va révolutionner la pratique de mon sport et le rendre accessible à beaucoup plus de monde.»