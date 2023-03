Viande bovine du terroir – L’élevage Minder a fait de la limousine sa race de course Depuis le début des années 2000, les éleveurs d’Avenches ont misé sur la race à viande des vaches limousines. Sébastien Galliker

Revenu récemment à l’agriculture après un passage réussi dans les ressources humaines, Stephan Minder est désormais à la tête de l’élevage Minder. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Ces pièces de limousine se retrouvent à la carte du restaurant voisin du Lacotel, mais aussi dans de prestigieux établissements de Genève, Crans-Montana ou Lausanne. «C’est l’aboutissement d’un long travail. Cela fait chaud au cœur», sourit avec une once de fierté Fritz Minder. Et son fils Stephan de reprendre: «La vision de mon papa n’était pas toute fausse. Nous étions dans les premiers à développer cette race et notre marque fait désormais référence.»