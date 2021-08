E-bike de Verbier – L’élite de l’électrique s’éclate sur les sentiers valaisans Gros succès ce dimanche à Verbier avec la fête pour les 2823 participants d’e-bike. Victoires du duo Deslandes/Sapin chez les femmes et de Gilloux/Muller chez les hommes. Sport-Center

Des participants en action avec des vélos électriques se sont à nouveau éclatés à Verbier comme lors de la première édition il y a deux ans. KEYSTONE

Clap de fin ce dimanche pour la grande fête de l’e-bike à Verbier qui s’est une fois encore tenue à guichets fermés. Les 2 823 participants, venus pour découvrir ou redécouvrir les joies de cette discipline ont bénéficié d’une météo splendide sur les quatre jours, pour arpenter les plus beaux sentiers Valaisans avec l’un des 550e-bikes réunis pour l’occasion. Que demander de mieux!

Le coup d’envoi avait été donné mercredi dernier avec le départ de la seule course de la manifestation réservée à l’élite: l’E-Tour du Mont-Blanc. Au départ, on retrouvait des grands noms de la discipline tels que l’Italien Marco A. Fontana, les Français Kenny Muller et Jérôme Gilloux, la vainqueur de l’édition 2019. Il y avait également Nathalie Schneitter (SUI) ou encore le duo Suisse vainqueur des deux précédentes éditions, Flo Golay et Olivier Grossrieder.

36 internationaux

Ce sont 36 coureurs internationaux qui ont pris le départ de cette épreuve récemment affiliée au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI) dans la catégorie E-MTB cross-country marathon. La compétition s’est déroulée sur 3 jours de course à travers les 3 pays alpins (Suisse, Italie, France): autrement dit sur une distance de 255 km avec un dénivelé positif de 13’200 m. Les concurrents ont rallié Courmayeur et Les Houches, dans la vallée de Chamonix, avant de franchir l’arrivée à Verbier. C’est le duo Deslandes/Sapin chez les femmes et Gilloux/Muller chez les hommes qui se sont imposés.

À l’issue de cette course par équipe, étape finale de l’E-Bike World Tour, c’est la Française Léa Deslandes chez les femmes et Jérôme Gilloux (FRA) chez les hommes qui remportent la série. Ils deviennent ainsi les premiers vainqueurs de l’histoire de l’E-Bike World Tour.

