Ça glisse! – L’élite du ski-alpinisme revient à Morgins Les 27 et 29 janvier 2022, la station chablaisienne accueillera deux épreuves de la Coupe du monde avec un sprint et une course individuelle d’environ 16 km. Xavier Crépon

Quatorze ans après avoir été la première destination suisse à accueillir les championnats du monde, Morgins retente l’expérience avec deux épreuves internationales en janvier 2022. (Images13.ch/Christian HOFMANN)

«Tous les meilleurs athlètes mondiaux sont attendus à Morgins pour ces deux jours de compétition». Yannick Ecoeur, ancien skieur au sein de l’équipe nationale et chef technique de l’événement, se réjouit de son organisation sur ses terres. «En 2008, c’était déjà une consécration en tant que coureur de pouvoir participer aux championnats du monde ici. Alors c’est un rêve d’enfant qui se réalise de nouveau.»



La station chablaisienne accueillera plus de 150 athlètes professionnels provenant de quinze nations lors de deux épreuves les 27 et 29 janvier prochain: un sprint (80 m de dénivelé) qui se déroulera sur le secteur du Géant ainsi qu’une course individuelle traditionnelle sur le secteur Corbeau-Bellevue (1600 m de dénivelé pour environ 16 km de tracé). Au terme de la course, les amateurs pourront aussi se dépenser sur le même parcours pour la course «Open» afin de se mesurer aux chronos des Élites.