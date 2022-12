Guerre en Ukraine – L’élite russe face à Poutine: derrière le malaise, l’inaction Dans les coulisses du Kremlin, certains critiquent l’offensive en Ukraine. Mais aucun changement de régime n’est en vue. Benjamin Quénelle - Moscou

Autour de Vladimir Poutine, les élites politiques et économiques russes sont parfois critiques mais passives concernant la poursuite de l’intervention en Ukraine. Mikhail METZEL/SPUTNIK/AFP

Entre inquiétude et colère, ils sont nombreux dans l’élite russe à remettre en question le Kremlin de Vladimir Poutine. «En question mais pas en cause pour autant…» précise l’un de ces observateurs à Moscou qui, proche de certains cercles de la hiérarchie politico-économique, sent monter lassitude et frustration au dixième mois de l’intervention russe en Ukraine.