Colombie – L’ELN revendique un attentat contre la police qui a fait trois morts L’Armée de libération nationale (ELN), un groupe rebelle d’obédience guévariste, a revendiqué l’attaque contre un véhicule de police qui a tué deux policiers et une femme mercredi.

Déjà en avril un attentat à la bombe avait eu lieu dans la région. Ici le 17 avril AFP

La guérilla de l’ELN (Armée de libération nationale) a revendiqué vendredi un attentat contre un véhicule de police qui a tué deux policiers et une femme dans le nord-est de la Colombie mercredi.

Dans une déclaration diffusée sur ses habituels canaux de communication sur les réseaux sociaux, l’ELN (guévariste) a reconnu qu’une de ses unités avait déclenché une «mine» au passage d’une patrouille de police à Tibú, municipalité du département de Norte de Santander (nord-est). Deux policiers en uniforme ont été tués dans l’explosion, de même qu’une femme circulant à moto.

Dans cette région frontalière du Venezuela, les combattants de l’ELN continuent d’attaquer les forces de sécurité alors que des négociations de paix sont en cours avec le gouvernement. Les deux parties sont réunies à La Havane depuis le 17 mai pour tenter d’aboutir à une cessation des hostilités. L’ELN «développe des actions pour affronter l’appareil militaire étatique et para-étatique», a justifié le communiqué.

5800 combattants de l’ELN en 2022

Commentant la revendication de l’attentat, le conseiller présidentiel pour la paix, Danilo Rueda, en charge des négociations avec les groupes armés, a souligné la nécessité de convenir «le plus rapidement possible» d’un cessez-le-feu. «La revendication de l’ELN est un geste de responsabilité (…) et il y aura un moment et un scénario judiciaire pour sanctionner ces actes», a assuré M. Rueda à des médias nationaux.

L’ELN a refusé de participer à une trêve bilatérale décrétée par le président de gauche Gustavo Petro le 31 décembre. Les pourparlers ont commencé en novembre à Caracas avant de se poursuivre en mars à Mexico où les deux parties se sont engagées à discuter d’un cessez-le-feu. L’ELN comptait au moins 5850 combattants en 2022, selon les chiffres du ministère de la Défense.

AFP

