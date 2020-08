Conseils sur la sexualité – L’élu m’attend-il sur un site de rencontre? Tinder et Cie ne sont pas les plus mauvais endroits pour entamer une relation suivie. Seule la méthode change, un peu. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration. Lavipo

Inscrite sur un site de rencontre depuis peu, j’hésite encore à m’y investir. Je rêve de partage et de projets à deux, mais j’attache aussi de l’importance à la sensualité, à l’alchimie des corps et à la magie d’une histoire romantique. Comment assumer, et comment raconter à mes petits-enfants que j’ai rencontré leur grand-père sur une appli?