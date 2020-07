Éditorial – L’Elysée parie sur son futur Avec sa dernière exposition dans ses murs historiques, le musée photographique lausannois se positionne par rapport à son rôle au sein de Plateforme 10. Opinion Boris Senff

Le Musée de l’Elysée s’apprête à quitter les murs de sa maison de maître du XVIIIe siècle pour s’installer à Plateforme 10 aux côtés du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) et du Mudac. Avant de partir près de la gare de Lausanne, il clôt 35 ans d’activités sous la piscine de Montchoisi par un nouveau volet, le quatrième, de sa série «reGeneration», qui entend présenter la nouvelle garde photographique et ses pratiques multidisciplinaires, étendant les territoires de l’image hors des cadres trop bien définis. Cette étape muséographique transitionnelle n’a rien d’anodin, surtout pour une institution qui peut se targuer d’être la plus connue à l’international en comparaison de ses futures voisines.

Parier sur l’avenir au moment de clore une époque ne se pose pas seulement en aimable clin d’œil faisant pivoter le passé et le futur. Depuis vingt ans, les arts visuels vivent la révolution numérique à marche forcée. Dans ce contexte, la photographie fait partie des disciplines aux mutations les plus sensibles, tant dans ses métamorphoses virtuelles que dans ses rapprochements avec les esthétiques de l’art contemporain.

«Le Musée de l’Elysée prend une option forte au moment de déménager dans un environnement certes stimulant mais aussi concurrentiel»

Le cliché de presse ou de reportage a la vie toujours plus ardue mais ses avatars artistiques infiltrent des domaines toujours plus nombreux. L’installation ou le graphisme en font partie. Ces exemples n’épuisent pas les débordements possibles de la photographie mais ils indiquent assez bien les synergies (les empiétements?) possibles avec les collègues des beaux-arts et du design. Le Musée de l’Elysée prend donc une option forte – l’avenir, qui dit mieux? – au moment de déménager dans un environnement certes stimulant mais aussi concurrentiel.

Ni le MCBA ni le Mudac ne peuvent échapper à une réflexion sur un paysage artistique mouvant où le numérique et la photographie deviennent des composantes incontournables. Alors qu’une gouvernance de Plateforme 10 est en train de se dessiner et que le tremplin du pôle muséal lausannois ouvre de nouvelles perspectives internationales, l’Elysée affirme aussi avec «reGeneration4» sa volonté d’occuper une position dominante au sein du futur triumvirat muséal.