1re dose – L’EMA autorise les vaccins contre Omicron Ce mardi, le but était de pouvoir lancer des campagnes de rappel et cibler les personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées.

Un enfant repart avec son père après avoir reçu une dose de vaccin lors de la première journée ouverte à la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants des 5 ans, ce samedi 8 janvier 2022 au centre de vaccination de La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE/Valentin Flauraud

L’Agence européenne de surveillance des médicaments a déclaré mardi que deux vaccins contre le Covid ciblant des sous-variants d’Omicron pouvaient désormais être utilisés pour les premières injections, et pas seulement pour les rappels.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait respectivement en septembre et en octobre approuvé les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna contre les types BA.4 et BA.5, mais seulement chez les personnes ayant déjà reçu leur première dose.

Le régulateur siégeant à Amsterdam a souligné que son groupe de travail d’urgence avait décidé que les deux vaccins pouvaient à présent «être utilisés pour la primo-vaccination».

Ces vaccins ne sont actuellement autorisés qu’en tant que rappels et peuvent être utilisés pour les adultes et les enfants.

La décision a été prise après avoir examiné les études de laboratoire sur la réponse immunitaire des vaccins dits «bivalents», qui ciblent les nouveaux types d’Omicron ainsi que le virus original du Covid qui a émergé en Chine fin 2019.

La sécurité des rappels était «comparable à celle des vaccins ARNm originaux», a-t-elle ajouté.

Fièvre et fatigue

Les nations européennes avaient tenu à adopter rapidement la nouvelle génération de vaccins afin de pouvoir lancer des campagnes de rappel et cibler les personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées.

Alors que les précédents «variants préoccupants» comme Alpha et Delta ont fini par disparaître, Omicron et ses sous-lignées ont dominé tout au long de l’année 2022.

Les types BA.4 et BA.5 ont notamment contribué à une hausse du nombre des nouveaux cas de la maladie en Europe et aux États-Unis au cours des derniers mois.

Tous les variants d’Omicron ont tendance à se traduire par une évolution plus lente de la maladie car ils s’installent moins dans les poumons et plus dans les voies aériennes supérieures, provoquant des symptômes tels que la fièvre, la fatigue et la perte d’odorat.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.