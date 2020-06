Abo Lecture Thilliez vs Grangé: le match des polars

Les polars se déconfinent avant l’été. Parmi les nombreux titres annoncés, deux poids lourds se font face: Franck Thilliez et Jean-Christophe Grangé, avec «Il était deux fois» et «Le jour des cendres». Deux histoires menées tambour battant. Portraits croisés, et présentation des romans les plus attendus de la saison.