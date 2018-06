Alice Glauser: «Je suis de la vieille garde de l'UDC, pas une rebelle»

Elle a reçu des lettres et des messages par dizaines. Et dans la rue, des femmes sont venues lui dire à quel point elle avait eu du courage. Il faut bien s’imaginer la scène pour comprendre ce qu’Alice Glauser a fait ce jeudi 14 juin. Il est 18 h et le Conseil national retient son souffle. Après 10 heures d’un débat électrique, on vote sur l’introduction de quotas de femmes non contraignants à la tête des entreprises. Le résultat tombe: à une voix près et trois abstentions, ce projet si cher à la gauche l’emporte. On se croirait alors au stade.

Dans le camp UDC, de grands cris de réprobation montent, dirigés vers une personne, Alice Glauser. Parmi les trois abstentions déterminantes figure la sienne. Dix jours après, sous la treille de sa ferme à Champvent, la conseillère nationale de 63 ans en est encore émue. «C’était comme une vague qui vous arrive dessus. Ça m’a vraiment impressionnée. Qu’est-ce qu’on fait? On rentre les épaules et on attend que ça passe. Je savais que ce n’était pas l’avis de mon parti mais je ne pouvais faire autrement pour me respecter moi-même.»

Ils ne pouvaient pas être surpris, c’est sûr. Depuis qu’elle fait de la politique, Alice Glauser s’est toujours autorisée à transgresser la ligne de son parti dans deux domaines: l’écologie et les droits des femmes. Et que ça plaise ou non à l’UDC, elle n’est pas prête à changer sa ligne.

«Plus ou moins féministe»

Elle ne peut pas faire autrement, Alice Glauser, ça lui coule dans le sang. «On part toujours de sa propre histoire. Je viens d’une famille de paysans de montagnes de Chandolin (VS). Nous étions neuf enfants. Ma mère a toujours beaucoup travaillé sans se plaindre. Mais son rôle de paysanne n’a jamais eu grande valeur aux yeux de la société. Elle a aujourd’hui 98 ans et toujours beaucoup de caractère. C’est elle qui nous a appris à nous respecter entre nous, autant filles que garçons. Pour faire la vaisselle, il n’y avait pas de différences et quand on aidait à la vigne, on gagnait tous la même somme pour la famille.»

Longtemps, Alice Glauser s’est dit qu’elle n’était pas féministe. «Mais quand on commence à défendre les femmes, on le devient plus ou moins. Je n’irais pas jusqu’à manifester dans la rue, mais je trouve que l’égalité doit enfin se concrétiser.» Sur le fond, l’élue UDC est contre les quotas et estime que les femmes devraient davantage revendiquer des salaires à hauteur de leurs qualifications. «Mais ces lois aujourd’hui en débat, ça force un peu les choses. Et pour cela il faut bien que les femmes de droite prennent position, sinon ça ne changera jamais.»

Un message aux cheffes

C’est vraiment quelque chose qui interpelle Alice Glauser. À Berne, elle cherche comment expliquer aux femmes à succès de son parti, des cheffes d’entreprises, que d’autres n’ont pas la même vie. «Ce n’est pas parce qu’on a soi-même du succès qu’on doit influencer toute la politique. Je crois que l’État doit se préoccuper du plus faible: ce n’est pas la cheffe d’entreprise, mais l’employée dans la distribution qui n’a même pas droit à autant de lumière ou de place que ce qu’on prescrit pour le bétail! On ne peut pas faire comme si ce n’était pas important.»

Alice Glauser sait qui elle représente à Berne. Cette Valaisanne arrivée dans le Nord vaudois par amour souhaite donner un meilleur statut aux agricultrices. Elle a 45 ans de mariage derrière elle, quatre enfants et dix petits-enfants qui prennent son jardin pour une plage à son plus grand bonheur. Mais il n’empêche: «J’ai cru longtemps que la ferme était à nous. Mais ce n’est pas le cas, elle est à mon mari.» Malgré les heures passées au champ et à la vigne. «En cas de divorce, la femme paysanne en Suisse qui s’est investie dans l’exploitation part avec peu de chose, les fermes étant très endettées. L’idée est de trouver un moyen de faire reconnaître son travail.»

Son parti, l’UDC, porte-t-il une oreille attentive à ce combat? Elle rit et secoue la tête: «Oh, j’aurai peut-être quelques soutiens parmi les paysans de mon groupe.» Mais les diplômés de Harvard ont peu à peu remplacé les bras noueux dans les rangs UDC du Parlement fédéral. Alice Glauser s’en est rendu compte à son retour au Conseil national en 2016 après y avoir siégé de 2007 à 2011. «Il y a une nouvelle génération de collègues qui, c’est vrai, sont moins proches de l’agriculture.» Symbole de la hiérarchie du parti, elle n’a pas hérité du siège de Guy Parmelin qu’elle a remplacé. Lui trônait tout à l’arrière, à côté des cadors et des UDC les plus influents. Elle, on l’a mise quelques rangs plus bas. Ça finit par la faire rire.

Au fond, l’agricultrice de Champvent a tout de la rebelle, de la dissidente? «Non, non, répond-elle calmement. Je suis de la vieille garde. Je vous rappelle que l’ancêtre de l’UDC vaudoise était parmi les premiers partis dans le canton de Vaud à soutenir le droit de vote des femmes.»

Du coup, elle martèle qu’elle se sent bien à l’UDC dont elle partage la majorité des idées. «Mais je suis devenue une espèce rare», glisse-t-elle. Ses mains arrangent la nappe de la table, tandis que des poules caquettent un peu plus loin. Ses yeux bleus s’allument: «Quand j’étais une petite fille, j’allais garder les chèvres à Chandolin. J’avais déjà la réputation d’être une enquiquineuse». Le reste est caractère: «J’ai gardé ce trait des Valaisans: quand ils se sentent en danger, ils se battent.» (TDG)