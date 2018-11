Avec 14 enfants, la vie chez les Gremaud est un joyeux désordre

Dès l’entrée, on est frappé par l’alignée de rollers. Suit une bibliothèque de chaussures avant la découverte, dans la salle à manger, d’une table de plusieurs mètres de long. Chez les Gremaud, tout est multiplié par quatorze. Quatorze comme le nombre d’enfants que Christelle et Lars (tous deux 44 ans), ont eus. Huit garçons et six filles. De Lucien, étudiant de 21 ans, jusqu’à Augustine et son petit mois. Treize vivent encore sous leur toit. Seul Léo, paysagiste de 20 ans, s’est installé à Château-d’Œx.

Ajoutons à ce tableau deux bouledogues anglais, deux cochons, trois poules et des tortues. Cette famille, révélée par «La Gruyère», est exceptionnelle: entre 2012 et 2016, la plus grande recensée par l’Office fédéral de la statistique comptait 13 enfants. Comme l’office ne relève que 7% des ménages privés chaque année, il n’exclut toutefois pas qu’il y en ait un plus important.

La famille en détail

1) Lucien, 21 ans. 2) Augustine, 1 mois. 3) Émile, 11 ans. 4) Prune, 10 ans. 5) Lily, 18 ans. 6) Hypolite, 3 ans. 7) Léo, 20 ans. 8) Suzy, 6 ans. 9) Roméo, 4 ans. 10) Lars, 44 ans. 11) Éloi, 16 ans. 12) Jacob, 2 ans. 13) Agathe, 14 ans. 14) Gaspard, 7 ans. 15) Violette, 9 ans. 16) Christelle, 44 ans.

Ce jeudi soir dans la maison de Marsens (FR), des petits courent et des grands les surveillent. Christelle nous accueille avec la dernière dans les bras. «C’est mon mari qui voulait une famille nombreuse», raconte la maman avant de mettre les points sur quelques i. Non, ils ne sont pas spécialement chrétiens. Non, ils ne sont pas une famille recomposée. Et non, ils n’ont pas eu de jumeaux. Boulangère et esthéticienne de formation, elle a donc été enceinte durant une dizaine d’années. Et par la force des choses, elle est devenue mère au foyer.

À l’entendre, les choses se sont simplement enchaînées. Dans la famille, on vit au jour le jour. Ce qui n’a pas empêché le couple d’avoir des discussions sur le sujet, y compris avec leurs enfants. «J’avais peur qu’ils m’adressent des reproches, mais ils ne l’ont jamais fait», explique la maman qui avoue une seule inquiétude: celle de ne pas pouvoir consacrer assez de temps à chacun.

Qu’en pensent ses enfants? «C’est trop bien, parce que j’aime les petits», répond Lily (18 ans). Léo avoue s’ennuyer un peu depuis qu’il vit seul. Les plus jeunes se réjouissent d’avoir autant de compagnons de jeu. Leurs aînés ne pensent toutefois pas suivre l’exemple des parents. «Deux ou trois, ça suffira», glisse Léo. «Ils auront assez de cousins», complète Lily, et Éloi (16 ans) confie que «parfois, quand tous les petits sont loin, ce n’est pas dérangeant».

Il faut de la souplesse

La conversation est interrompue par Augustine qui pleure un peu, une grand-maman qui ramène un petit ou un beau-frère en visite… «Certains nous disent que nous sommes fous. Il y a parfois des critiques, mais je ne les écoute pas», rigole Christelle en jonglant entre les uns et les autres sans se départir de son calme. Elle décrit chacun, son parcours et son caractère.

Lily vient de rentrer à Marsens après deux ans comme jeune fille au pair en Suisse alémanique et cherche une place d’apprentissage. Éloi suit une formation de pâtissier. Agathe (14 ans) est à l’école secondaire, les autres au primaire et les quatre derniers à la maison. Leur maman trouve encore un peu de temps pour pratiquer quelques épilations, histoire de rencontrer des clientes devenues amies. Tout cela exige un bon planning – ne serait-ce que pour gérer le passage dans les deux salles de bains le matin. Mais plus que d’organisation, les parents font preuve de souplesse.

«Les enfants sont cool, à l’image de leur maman. Ils nous apprennent à prendre le temps. Ils aident énormément même si nous leur disons que ce n’est pas leur rôle.»

Même la maison, située en face de l’école, change avec la taille de la famille. Ici, on monte et démonte les cloisons en fonction des besoins et une ancienne salle de bains a été transformée pour accueillir Jacob (2 ans). Les plus grands ont chacun leur chambre, leurs cadets dorment à trois et à quatre. Il faut accepter de partager et, sur le lit des parents, on découvre quatre gosses en train de regarder la TV. Si les lieux sont conçus sur mesure, c’est certainement parce que Lars, menuisier de formation, travaille comme développeur de projet et directeur de travaux dans un bureau d’architecture. Il rentre justement du boulot.

«La plus belle chose qu’on puisse faire sur terre, c’est de donner la vie», dit-il alors que tous se retrouvent dans le coin cuisine autour d’une montagne de cacahuètes. Il y a là aussi un frigo de boulanger, d’une capacité de 680 litres. Il faut dire que cette smala boit trois litres de lait par jour et mange soixante œufs par semaine. Le sucre est acheté par 10 kilos et Christelle, qui n’est «pas superorganisée», décrit le supermarché comme sa «résidence secondaire».

Les champions de la récup

Tout cela a un coût. La maisonnée tourne avec quelque 10 000 francs par mois, allocations familiales comprises. Elle ne reçoit de l’aide que pour les primes d’assurance maladie des enfants. «Il faut abandonner le superflu. Nous possédons un bus de 22 ans, une auto d’occasion et j’ai une voiture de fonction, détaille Lars. On prend ce qu’on a et ce qu’on nous donne.»

Les Gremaud sont des champions de la récup, ils ne partent pas en vacances et après dix ans d’économies, ils se sont offert un seul luxe: une piscine couverte, à peine plus longue que la table de la cuisine. «Nous ne pouvons pas donner autant de choses matérielles à nos enfants que d’autres parents. Mais nous leur apprenons la fraternité et la collégialité. Quand on voit leur cohésion, cela fait chaud au cœur.»

Les parents essaient de partager le déjeuner avec les petits et le souper avec les grands. En général, un repas commun est organisé le dimanche et le 8 décembre, tous fêteront Noël avec les parrains et les marraines. Une journée portes ouvertes. Depuis treize ans, Christelle et Lars sortent aussi manger en tête-à-tête un soir par semaine. Selon eux, Augustine sera la dernière. Christelle admet qu’il faudra faire une forme de deuil, après s’être ainsi consacrée à la maternité. Mais les parents ne craignent pas de se retrouver un jour tous les deux. «En fait, nous ne serons jamais seuls et nous aurons aussi beaucoup de petits-enfants.» (TDG)