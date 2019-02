Des éleveurs abattent leurs bœufs à l'étable pour une mort digne

Berne va clarifier les règles sur l’abattage à la ferme

La Confédération va légiférer sur l’abattage à la ferme et au pré. Une modification de l’ordonnance concernant la mise à mort d’animaux et le contrôle des viandes sera soumise en consultation prochainement et pourrait entrer en vigueur en 2020. Son objectif: expressément mentionner les exigences d’hygiène liées à cette nouvelle pratique. Il s’en est fallu de peu pour que les choses prennent une tout autre tournure.



Des discussions étaient en cours pour biffer les dispositions permettant cette forme d’abattage, mais elles n’ont pas été suivies d’effet. Fin 2017, le Conseil fédéral a recommandé d’adopter un postulat de Karl Vogler (OW/PDC) demandant d’autoriser expressément l’abattage à la ferme.



Le conseiller national regrettait qu’à quelques exceptions près les Cantons aient rejeté les demandes d’autorisation en l’absence de règles claires. Actuellement, selon la législation, la mise à mort doit se faire à l’abattoir, à l’exception d’un usage strictement personnel.



«L’adaptation va clarifier dans la législation le fait de pouvoir étourdir et mettre à mort l’animal en dehors de l’abattoir. Ainsi, les Cantons pourraient octroyer des autorisations spécifiques lorsque toutes les conditions sont respectées», explique Nathalie Rochat, porte-parole de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.