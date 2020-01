«Erdogan a beaucoup de sang sur les mains»

Recep Tayyip Erdogan l’a désigné comme son ennemi numéro 1. À 78 ans, malgré sa santé fragile, Fethullah Gülen est toujours vu comme une menace par le pouvoir turc. Ankara a exigé, en vain, son extradition des États-Unis. Accusé d’être derrière le coup d’État raté de juillet 2016 (une accusation que Gülen a toujours catégoriquement niée), le fondateur du mouvement Hizmet assiste impuissant à la traque de ses partisans jusque dans les couloirs de l’ONU. Le gouvernement turc a tout fait pour faire retirer les accréditations auprès des Nations Unies des ONG tenues par les sympathisants de Gülen. Elles n’ont plus accès au Conseil des droits de l’homme qui doit examiner mardi à Genève le cas de la Turquie dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU). Cible de lourdes représailles, les membres du mouvement s’accrochent pourtant à l’espoir de voir Recep Tayyip Erdogan pris en défaut devant une instance onusienne.

Comment Erdogan est-il arrivé à vous haïr autant? Vous avez été son allié par le passé, non?

Le mouvement Hizmet n’a jamais entretenu de relations étroites avec lui. Erdogan semblait partager nos idées sur la démocratie. C’est tout. Ses engagements correspondaient aux nôtres. Mais une fois au pouvoir, il a montré un tout autre visage. Nous ne pouvions pas cautionner cela. Nos écoles défendent une vision de l’éducation qui est incompatible avec sa dérive autoritaire. Nous défendons, par exemple, le droit à l’usage de leur langue, par les citoyens kurdes, simultanément avec la langue turque. C’est lui qui me considère comme son ennemi. Moi, je ne l’ai jamais considéré comme tel. Je lui ai juste demandé de tenir ses promesses. Son principal ennemi, c’est lui-même. Il se voit comme l’homme le plus intelligent du monde. En réalité, il est mû par des sentiments de jalousie, de haine et de vengeance. Son gouvernement a sombré dans la paranoïa. Ma sœur aînée doit vivre cachée et tous les gens qui portent le même nom de famille que moi sont arrêtés.

Vos désaccords se sont donc scellés autour de la question kurde si on vous suit bien…

Monsieur Erdogan n’est pas sur la même longueur d’onde que moi. L’ancien président de la République Turgut Ozal, lorsqu’il était premier ministre, avait résolu en partie le problème en incluant des ministres kurdes dans son cabinet aussi bien que des sociaux-démocrates ou des représentants des autres courants politiques. Je crois qu’il faut accorder plus de liberté et reconnaître que la langue kurde puisse être utilisée dans les écoles. Il faut pour cela, un État plus décentralisé. Si un jour il y a une nouvelle réforme constitutionnelle, je leur ai conseillé qu’ils s’inspirent de la Constitution américaine, qui accorde de grandes libertés aux citoyens.

Jusqu’où s’étend votre contre-conception de la liberté? Monsieur Erdogan trouve que la place des femmes est en cuisine. Est-ce aussi un motif de fâcherie entre vous et lui?

(Sourire) Personnellement, je ne suis pas favorable au modèle patriarcal parce que c’est un recul par rapport à l’histoire des débuts de l’islam. La femme doit pouvoir trouver sa place partout dans la société. Si elle veut devenir juge ou pilote d’avion, rien ne doit l’en empêcher.

Erdogan ne veut pas seulement régenter la vie des Turcs. Il aspire aussi à jouer un rôle sur la scène internationale et régionale. Son excursion militaire en Syrie, fin 2019, trouve-t-elle grâce à vos yeux?

C’était une opération de diversion. Il a voulu détourner l’attention des gens pour qu’ils ne se focalisent pas sur les problèmes internes à la Turquie. C’était aussi une nouvelle occasion, pour lui, de se poser en homme fort du monde musulman. Mais on voit bien le résultat en Syrie. Il est devenu un meurtrier en soutenant un soulèvement irréaliste. Il a une grande responsabilité dans tout ce qui s’est passé. Les milliers de morts, les millions de réfugiés. toutes ces choses atroces. Il a beaucoup de sang sur les mains. L’un de ses anciens ministres m’avait demandé qu’elle était la solution pour sortir de la crise syrienne. J’avais répondu qu’il fallait trouver un pacte pour aller vers la démocratie étape par étape. J’avais dit qu’il fallait soutenir un processus de démocratisation progressive en Syrie; si nécessaire, d’aider Assad à rester président pendant un ou deux mandats, mais en veillant à ce que chaque groupe majoritaire ou minoritaire soit représenté au parlement. Mais, ils ont simplement ignoré mes conseils.

Et essayer de peser sur le rapport de force en Libye comme il le fait, c’est aussi une erreur?

Il y a toujours eu des tensions entre le nord et le sud en Libye. Là encore, il joue un rôle négatif en soutenant certains groupes. Il ambitionne d’être le nouveau leader du monde musulman mais comment peut-on prétendre à une telle place lorsque l’on soutient et encourage des actions qui conduisent à des confrontations entre sunnites? Il s’enferre dans ses contradictions. Tous les dictateurs ou tyrans narcissiques comme Hitler ou Staline finissent mal. Leur règne s’achève toujours dans la fureur. Il connaîtra le même sort.

En attendant, il continue à mettre la pression sur les Occidentaux en menaçant de quitter l’OTAN. Est-il en mesure d’aller jusqu’au bout?

Erdogan semble manœuvrer pour se rapprocher de la Russie et de l’Organisation de coopération de Shanghai, mais c’est du bluff. En fait, il essaie juste d’exercer une forme de chantage. Il ne peut pas se passer des Occidentaux. Il a besoin d’eux pour se protéger. Il utilise cette rhétorique pour convaincre ses partisans. Personnellement, je crois que la Turquie doit maintenir ses relations avec l’OTAN et l’Europe.

En tout cas, la question de l’adhésion de la Turquie à l’Europe paraît définitivement enterrée. Vous le regrettez?

Actuellement, avec ce gouvernement totalitaire je ne vois pas comment il serait possible de devenir membre de l’Union européenne. Il n’y a rien à attendre des gens qui se maintiennent au pouvoir par la violence, la haine et la vengeance. Aux yeux de la France et de l’Allemagne, la Turquie a perdu, pour l’heure, toute crédibilité. Notre mouvement défendra toujours un rapprochement avec l’Union européenne parce que nous avons à y apprendre et à y gagner.

Erdogan semble plus enclin à se tourner vers les Frères musulmans. Que pensez-vous de ce rapprochement?

Il est machiavélique. S’il s’est rapproché des Frères musulmans, c’est par calcul. S’ils perdent de leur influence, il les laissera vite tomber.

Quel rôle souhaite jouer votre mouvement dans l’avenir?

Hizmet va continuer à être une fondation humanitaire parce que c’est notre vocation première. Malheureusement notre contribution est rendue compliquée par le contexte qui n’est pas favorable. Nous sommes un très petit mouvement mais nous continuerons à défendre notre modèle d’harmonie sociale, de respect mutuel, de tolérance et de diversité. Ma conviction est que les valeurs humanistes peuvent nous rassembler au-delà de nos appartenances religieuses. Dernièrement, j’ai été soigné dans un centre hospitalier. J’y ai rencontré des médecins chrétiens et juifs qui traitaient avec les plus grands égards les patients musulmans. J’ai été touché par leur humanité. Dieu évalue les gens sur leur action pas sur leur apparence.