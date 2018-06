«J’ai aidé cette vieille dame à partir car devenir veuve lui était insupportable»

Ils s’aimaient depuis leur adolescence. Elle était âgée de 86 ans, et lui de 84. Ils avaient tout vécu ensemble, de leur profession d’architecte à leur passion des voyages. Chez eux, les objets africains et asiatiques témoignaient de cette riche existence. En septembre dernier, ce couple sans enfants est décédé, en recourant à l’assistance au suicide. Les circonstances de cette mort ont alerté les autorités, et le Ministère public genevois a ouvert une enquête.

Pierre Beck, vice-président d’Exit en Suisse romande, est visé par cette procédure. C’est lui qui a procédé à cet accompagnement. Et c’est lui qui raconte le parcours du couple. «Ils avaient fait le pacte de ne pas partir séparément, explique le médecin à la retraite. Je les ai rencontrés un an et demi avant leur décès, et ils m’en ont parlé.» Le mari avait une leucémie qui, à l’époque, était encore maîtrisée. Pierre Beck leur a recommandé d’aller voir un notaire afin que la volonté de mourir de chacun soit clairement établie, et pour s’assurer que la décision de partir n’était pas liée à l’influence de l’un sur l’autre.

Le couple vivait en appartement et avait peu de proches. Pierre Beck mentionne un filleul de cœur rencontré lors d’un voyage, dont il ne connaît pas le nom. «Ils étaient très solitaires et accrochés l’un à l’autre.» Il décrit des personnes cultivées, charmantes et autonomes. «L’épouse était la plus forte du couple. Son mari était un homme très doux, légèrement passif.»

À la fin, cet homme avait besoin de deux transfusions par semaine. Tous deux ont effectué un dernier voyage sur les bords de la Volga. Avant de délivrer son ordonnance, Pierre Beck leur a demandé de refaire les documents médicaux, pour s’assurer de leur discernement. Comme cela se fait toujours, le docteur leur a encore demandé à la dernière minute s’ils avaient changé d’avis. Ils se sont endormis dans leur lit. La police et le médecin légiste sont ensuite arrivés, comme le veut la règle. «Je ne bidonne pas mes décisions. J’ai donc mentionné le protocole tel qu’il était et j’ai vu que la situation de cette femme les gênait.»

Pas de maladie réelle

Cette dame, précise-t-il, exprimait une souffrance importante mais n’avait pas de maladie réelle. «L’idée de devenir veuve lui était insupportable. Elle avait de magnifiques souvenirs et ne voyait pas pourquoi continuer seule.» L’octogénaire avait dit et écrit que si elle ne pouvait pas bénéficier de l’assistance d’Exit, elle se suiciderait seule. «En tant qu’architecte, elle connaissait les lieux d’où se jeter sans blesser une autre personne.»

Pierre Beck a estimé qu’il fallait agir pour éviter une telle fin. S’il a accepté la requête de cette femme, c’est aussi parce qu’à 86 ans, «on est proche de la fin de vie, au moins sur le plan statistique». Mais où met-on la limite? «J’aurais eu du mal à le faire si elle avait eu 60 ans mais on ne peut pas fixer un âge.»

Depuis 2002, Exit en Suisse romande a accompagné vingt et un couples. Pierre Beck l’a fait à quatre reprises. «C’étaient des personnes âgées. Dans les cas précédents, les deux conjoints avaient une invalidité.» Depuis 2013, Exit aide aussi des personnes âgées atteintes de polypathologies invalidantes, c’est-à-dire souffrant de multiples maux. Dans ce cas genevois, cette frontière a été légèrement repoussée, en prenant en compte une souffrance existentielle.

«Une assistance trouble toujours»

Le Ministère public genevois confirme qu’une procédure pénale est en cours. Des auditions sont menées mais le parquet n’en dit pas davantage. Nous sommes en réalité dans une zone grise. Notre Code pénal punit le suicide assisté s’il y a un motif égoïste (par exemple pour toucher un héritage). Ce n’est pas le cas ici. Selon Pierre Beck, l’affaire est analysée sous l’angle d’une autre loi, celle sur les produits thérapeutiques.

Selon son avocat Yves Grandjean, «Pierre Beck était devant un choix difficile puisque cette dame menaçait de se suicider. Comme elle était capable de discernement, il a donné suite à sa demande.» Des questions, Pierre Beck s’en est posé. «Une assistance au suicide trouble toujours. On ne peut pas s’habituer à la mort des autres.» Le médecin a décidé seul d’aider ce couple. «J’ai parlé avec la femme, je lui ai dit qu’elle pourrait continuer de vivre, mais pour elle, c’était exclu.» Il ne regrette pas sa décision, et insiste sur le caractère de nécessité. Au final, il s’inquiète surtout de l’acceptation d’un tel geste dans notre société et du risque que cela desserve l’assistance au suicide.

Samia Hurst précise que ces règles ont «un certain flou dans leurs contours, que la jurisprudence est parfois seule à pouvoir clarifier». D’autre part, elle relève que si un praticien était condamné pour avoir violé cette loi, le risque pourrait être que l’assistance au suicide soit pratiquée par la suite sans médicament (pour échapper à ladite législation, et ne devoir remplir que les conditions du Code pénal). Et donc avec des méthodes plus discutables.

