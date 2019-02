L’offre TV et VOD des opérateurs prétérite les francophones

«La VOD est un marché qui en est à ses débuts»

L’offre en VOD est quasi identique quel que soit l’opérateur, et majoritairement anglophone. Pourquoi?



- Parce que la VOD en est à ses débuts, au stade de la télévision il y a quarante ans. Comme pour les chaînes TV, le marché est d’abord constitué de généralistes. C’était TF1, Antenne 2 ou la TSR à l’époque. Aujourd’hui ce sont Netflix, Sky ou Apple et Disney+ qui arrivent. L’offre est donc, dans cette phase de démarrage, «mainstream» par la force des choses. On se concentre sur les films et séries américaines, et sur quelques grands succès du cinéma français.



Comment cela va-t-il évoluer?



- De la même façon que sont apparues à la fin des années 80 les chaînes TV privées, l’offre va se morceler. Des niches apparaîtront à moyen terme, avec des plateformes dédiées aux documentaires, ou aux enfants, d’autres encore seulement en croate, en français, en arabe. On peut même imaginer une plateforme pointue spécialisée dans le foot féminin, par exemple.



Pour l’offre de programmes TV, est-il possible d’inclure d’autres chaînes francophones généralistes, comme la RTBF ou Radio-Canada?



- Tout est possible, mais à un certain coût. Il y a l’aspect juridique d’une part. Si la chaîne n’est pas cryptée, on peut en acquérir les droits en payant une taxe à la coopérative de collection de droits en Suisse appelée Suissimage, qui reverse ensuite aux chaînes concernées. Si elle est cryptée, il faut avoir un accord commercial avec ladite chaîne. Si elle l’est, non.



Les chaînes cryptées ne sont en général pas les généralistes. Il faut d’autre part tenir compte des contraintes techniques. En clair, il faut que la chaîne soit disponible sur un satellite qui couvre l’Europe. C’est notamment le cas de nombreuses chaînes américaines et anglaises. De manière générale, rien n’empêche d’entamer des démarches commerciales afin que d’autres chaînes francophones deviennent accessibles.