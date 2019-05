La Suisse a interné 60'000 innocents

«Ces mesures ont détruit des vies»

Markus Notter, Président de la Commission indépendante d’experts internements administratifs (CIE)



Lire le travail des experts fait froid dans le dos. Qu’avez-vous découvert?



Comme tout le monde, j’avais entendu parler des internements administratifs. Mais je n’avais pas du tout conscience de leur ampleur. Et les rencontres avec les personnes concernées m’ont aussi ouvert les yeux. Ces femmes et ces hommes sont très marqués aujourd’hui encore par ce qui leur est arrivé et expriment une grande méfiance vis-à-vis des autorités. En les internant, l’État a pris des mesures arbitraires à leur encontre qui leur ont compliqué la vie, et l’ont même parfois détruite. Pourtant, ces personnes n’avaient commis aucun acte répréhensible. Elles menaient simplement une vie en dehors des normes de l’époque. J’ai une haute estime pour elles. Beaucoup ont su faire preuve de résilience, pour survivre et résister. J’espère que notre travail touche le public et que cette période de l’histoire suisse soit reconnue dans toute son ampleur.



L’internement administratif a touché 60 000 personnes au XXe siècle. Comment expliquer qu’on ait sous-estimé à ce point son ampleur?



Il y a sans doute un facteur temps: cette pratique s’est étendue sur une longue période. Il a fallu des pressions extérieures, notamment l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme, pour conduire à sa délégitimation dans les années 1980. Et à défaut de base légale claire, l’internement administratif était utilisé à de nombreuses fins. Au début, il a servi à faire la «police de la pauvreté». Ensuite, il était pratiqué dans le but de lutter contre l’alcoolisme et de faire respecter des normes morales et sociales, surtout pour les femmes. Après la guerre, c’est aussi devenu un instrument de «rééducation» pour les jeunes jugés rebelles.



À quoi sert ce travail historique?



Il est très important pour la réhabilitation des personnes concernées. Nos recherches montrent que la manière dont l’État a traité ces personnes va au-delà de ce qu’on pensait jusqu’à présent. Sur cette base, nous livrerons des recommandations dans notre rapport final en septembre. On doit se demander comment cela a été possible et pourquoi il n’y a pas eu davantage de résistance. Des voix critiques se sont exprimées. Mais elles sont toujours restées minoritaires.



Aujourd’hui, on interne encore des personnes qui n’ont pas commis de délit, notamment des requérants d’asile. Est-ce comparable?



Il y a sans doute aujourd’hui encore des internements prononcés au niveau administratif. Cela existe dans le domaine du droit des étrangers. Mais les garanties constitutionnelles sont plus importantes qu’à l’époque. Cela dit, je pense que notre recherche doit inciter toutes les personnes qui ont affaire à des questions de privation de liberté à une analyse critique de leur travail et une introspection.