La fusée des frères Bogdanoff cherche du carburant à Genève

Le cadre de la rencontre parisienne sera mythique, le Café de Flore, ses cuivres et son décor années trente. Mythique, tout autant que ces deux clients qui s’installent sous l’œil indifférent de touristes chinois. La plupart d’entre eux n’étaient pas nés quand Igor et Grichka Bogdanoff animaient, dès 1979, leur émission «Temps X». On revoit les jumeaux vêtus de leur étrange combinaison argentée digne de «Star Trek» nous raconter la science avec passion et conviction. Les deux trublions s’apprêtent à recommencer l’aventure télévisuelle à partir de… la Suisse.

Soudain, un coiffeur très Rive gauche s’approche, embrasse l’un et l’autre en couvrant d’éloges ses deux amis au physique «extraterrestre»: «Vous êtes superbes.» Les Chinois ne bronchent toujours pas, le regard rivé sur leur téléphone. La démonstration d’empathie est bienvenue, car depuis quelque temps les nuages s’assombrissent du côté de Paris (lire encadré).

Malgré ces désagréments, la lumière brille dans les yeux de Grichka: «Nous avons dégagé un partenariat potentiel pour «Temps X». L’idée est de redémarrer l’émission sur YouTube avec un accès payant. Nous avons commandé une étude d’opinion. Les résultats démontrent qu’on peut toucher 65 millions de personnes dans l’espace francophone. On peut estimer à 540 000 le nombre de personnes susceptibles de s’abonner, 110 000 prêtes à débourser 50 euros par mois.»

Quelle est donc la place de la Suisse dans ce projet? Le responsable Private Banking and Development de la Banque Profil de Gestion, Karel Gaultier, est l’interface qui leur ouvre l’accès au Cercle des investisseurs de Genève, un groupe de fortunés en recherche de projets «bankables».

«Nous avons participé à une soirée le 13 mars dernier. Trois investisseurs potentiels se sont positionnés», relate Igor. Arnaud Béglé, directeur des opérations de SymbioSwiss et maître de cérémonie ce soir-là, confirme que «les frères Bogdanoff ont tenu une présentation passionnante sur l’origine du Big Bang. Ils nous ont fait naviguer entre science et philosophie. Ils ont présenté ensuite leur projet pour relancer «Temps X». Ils ont suscité l’attention de plusieurs de nos membres.»

Scientifiques controversés

Les riches Helvètes ne sont pas l’unique motivation. «La Suisse est un lieu d’excellence scientifique», clame Igor. Il encense le travail de Nicolas Gisin, professeur de physique à l’Université de Genève et spécialiste de la téléportation quantique. Ce procédé révolutionnaire ouvre des perspectives stratégiques en matière de cryptographie et de transmission de données. Les deux frères ont récemment visité son laboratoire. Mais le chercheur que nous avons joint tient à préciser qu’il n’apporte aucune caution à «Temps X», une émission perçue avant tout comme un «divertissement».

Ces talentueux vulgarisateurs ont connu par le passé quelques déboires avec la communauté scientifique française. Le reproche? Se présenter comme des chercheurs au vu de leurs thèses de doctorat – en mathématique pour Grichka et en physique pour Igor – validées au début des années 90.

En 2003, une contre-offensive orchestrée au sein du CNRS tend à décrédibiliser leur travail dans un rapport controversé. Les thésards parviennent à restaurer leur honneur et à faire lourdement condamner le magazine «Marianne», accusé d’avoir mené une enquête jugée partiale en révélant les faits en 2010.

Quelques scientifiques en marge du système viennent par la suite au secours des Bogdanoff. People et politiques français meublent leur très gros carnet d’adresses. De Luc Ferry à Emmanuel Macron (Igor et Grichka sont invités à l’Élysée en 2017), leur cas relèverait presque du secret-défense…

Biographe non autorisée et auteure en janvier du «Mystère Bogdanoff», Maud Guillaumin se montre acerbe: «Au départ, c’est une histoire banale, ce sont des étudiants qui ont fait, comme d’autres, une mauvaise thèse. Ils ont gravi une première marche et ils se présentent par la suite comme des chercheurs. Pour des gens qui ont consacré leur vie à la science, c’est insupportable.»

«Partager l’émerveillement»

Un mathématicien émérite se précipite au secours des jumeaux et évoque «des êtres adorables qui ont fait un travail sérieux». Il juge le travail de Grichka positif. «Sur le plan de l’algèbre, sa thèse apporte un éclairage intéressant.» Décidément férus de chiffres, les frères en profitent pour sortir dans quelques jours un nouvel ouvrage, «L’équation Dieu», au titre aussi énigmatique que son contenu: l’histoire du mathématicien Bernhard Riemann, qui affirmait avoir découvert une formule menant au chemin vers Dieu…

Mais redescendons sur terre. S’ils souhaitent relancer «Temps X», c’est pour partager les savoirs. Grichka: «Nous voulons apporter de la réflexion sur des faits porteurs d’avenir. Nous allons assister, dans les cinq ans, à une révolution majeure en matière informatique, celle des ordinateurs quantiques. Leur mémoire permet d’analyser en un temps record des quantités astronomiques de données. Nous filmerons un ordinateur quantique, expliquerons comment il fonctionne, décortiquerons la machine. Nous voulons partager l’émerveillement.»

Le réalisateur Éric Lamy est le grand maître visuel du nouvel univers Bogdanoff: «On a dessiné un plateau télé très original avec un vaisseau spatial dans lequel Igor et Grichka prendront place ( ndlr: c’est en fait un remake de l’émission originelle ). L’idée est de créer un environnement crédible avec des aménagements techniques complexes.» Les technologies numériques qui n’existaient pas à l’époque de «Temps X» donneront ainsi une nouvelle dimension à l’émission.

La fusée Bogdanoff est prête à décoller. Premier tir le 21 juillet prochain à l’occasion du 50e anniversaire des premiers pas de l’homme sur la Lune. Et mise sur orbite en septembre, avec l’ouverture au public de la chaîne YouTube. À condition, toutefois, de trouver le bon carburant financier. (Le Matin Dimanche)