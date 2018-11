La polémique enfle sur le «Pont de l'amitié»

Plaintes pénales contre les autorités, pétition d’habitants valaisans et français du village de Saint-Gingolph, à cheval sur la Suisse et la France, divers recours, pose d’une banderole, envoi massif de mails tous azimuts et même un caillassage d’engins de chantier: force est de constater que la construction en cours d’une passerelle au bord du Léman à l’embouchure de la Morge fâche!

Pour rappel, une crue massive de la rivière en 2015 avait notamment emporté le pont de la Scie, un peu plus en amont. La décision d’édifier un nouveau passage directement à l’embouchure de la rivière qui marque la frontière a été prise conjointement par les deux autorités communales. Le «pont de l’Amitié» est pourtant érigé exclusivement sur territoire français. Il sera terminé d’ici à janvier et inauguré au printemps. Il sera ensuite question de le rattacher à la Suisse, avec, en sus, un accès pour handicapés.

«C’est un beau projet qui passe mal», dit une commerçante, persuadée pourtant que la passerelle «apportera un nouvel essor à nos communes dans la droite ligne de ce qui a déjà été entrepris ou reste à entreprendre: belvédères, ViaRhôna, aménagement des quais sécurisés pour piétons et vélos.»

La polémique est alimentée par deux opposants déterminés, un sur chaque berge. Elle n’entame en revanche pas la communauté d’esprit et de biens légendaire qui unit depuis plusieurs siècles les deux villages qui partagent le même nom. Avec un slogan: «L’accord parfait». «Éléments subjectifs, irrationnels, émotionnels», selon un observateur, rythment néanmoins la vie quotidienne des pour et contre la passerelle – 60 mètres de long en V – depuis plusieurs semaines.

Est-il vraiment utile?

Certains habitants contestent l’utilité de la passerelle. «C’est un projet complètement mégalomane», assène Simon Hilty, opposant virulent et aux premières loges du côté français. La passerelle sera érigée à quelques mètres de sa propriété en bord de lac. Certains rejoignent cet avis.

«Le projet a été présenté et, sur plan, semblait convenable. Mais quand on voit l’importance des travaux, l’emprise sur le lac, on a pris conscience des deux côtés de la frontière de son aspect trop massif», résume un retraité français. Plusieurs habitants ou commerçants dont Edmond Duchoud, du côté suisse, trouvent le projet «inutile, trop haut (ndlr: 2,50 m au-dessus de l’eau) et pas beau».

Selon «Monmon», qualifié de roi du filet de perche, «il aurait fallu reconstruire le pont de la Scie plutôt que de s’accrocher à ce projet superflu». Un retraité qui assiste aux travaux de stabilisation des quatre grands pieux déjà posés est du même avis: «On aurait pu mettre l’argent ailleurs.»

Maire de Saint-Gingolph France, Géraldine Pflieger informe que «des études hydrauliques approfondies ont été menées et que la seule solution possible pour aller d’un quai à l’autre est la future passerelle». Gingolais français, Benoît Grandcollot ajoute que «le tirant d’eau sous le pont de la Scie n’est pas suffisant. Ce serait trop dangereux en cas de crue extrême.»

Cette construction est-elle légale?

«Personne n’a pensé à se prémunir de toute illégalité avant de lancer le projet et sans l’accord final des deux pays. C’est quand même hallucinant», affirme Simon Hilty. «Faux, rétorque Géraldine Pflieger. Avis de droit, conventions respectées, préavis favorables de la Confédération et de l’État du Valais, autorisation de travaux délivrée par la préfecture de Haute-Savoie: nous sommes dans les clous.»

Vincent Pellissier est l’ingénieur cantonal du Service de la Mobilité valaisan. Le cadre de l’administration est clair: «À ce jour, les choses se font en bonnes relations entre les institutions des deux pays et rien ne laisse penser que les accords ou les procédures, à mener à ce jour exclusivement sur le territoire français, n’ont pas été respectés par les autorités françaises.» Ce qui n’a pas empêché Simon Hilty d’adresser un référé – procédure d’urgence pour régler provisoirement un litige – près le Tribunal administratif de Grenoble. Son but, faire arrêter les travaux. Requête rejetée.

Quelles sont les nuisances?

«C’est une véritable pollution visuelle et sonore qui va nous être imposée, à moi particulièrement», gronde l’opposant. Sur le premier volet, la maire ne se prononce pas, mais, dit-elle, «côté sonore les aménagements, notamment des caillebotis, permettront de limiter les nuisances».

Y a-t-il des dommages?

«Regardez, il y a des lézardes sur ma propriété qu’il n’y avait pas avant les travaux. C’est à cause d’un glissement de terrain et des vibrations», affirme Simon Hilty. Le Gingolais nous emmène aussi devant la Résidence de France qui présente plusieurs craquelures. «Ici, reprend Géraldine Pflieger, nous avons fait constater les fissures par huissier avant le début des travaux. Elles n’ont absolument pas bougé sur les façades. Les dommages causés au portail de Monsieur Hilty seront réparés aux frais de la commune.»

Le feuilleton va-t-il rebondir en Suisse?

Une enquête publique, qui comprendra aussi, et surtout, le réaménagement du lit de la Morge, sera lancée bientôt à Saint-Gingolph Suisse. Patron du Bellevue, restaurant lacustre dans la partie valaisanne, Gérald Dufresne «promet de s’y opposer jusqu’au Tribunal fédéral s’il le faut». Les procédures administratives et juridiques étant plutôt longues de ce côté de la frontière, Géraldine Pflieger se veut fataliste: «En attendant, on utilisera l’escalier prévu à cet effet.» (TDG)