Le favori de la droite vaudoise vexe la communauté israélite

Le poulain de l’UDC Pascal Dessauges a froissé la communauté israélite vaudoise. Fin janvier, elle avait invité le candidat à la complémentaire au Conseil d’État pour une rencontre à Lausanne. Deux semaines plus tard, l’hôte n’avait reçu aucun retour. Vendredi matin, aucun accusé de réception. Au contraire de deux autres candidats, Rebecca Ruiz (PS) et Axel Marion (PDC).

C’est la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) qui organise ce rendez-vous. Son secrétaire général, Johanne Gurfinkiel, avoue avoir été «surpris» par ce silence. «Nous avons contacté le secrétariat de l’UDC Vaud. Il nous a répondu que Pascal Dessauges avait un agenda trop chargé, que nous devions le recontacter plus tard.»

Les candidats sont souvent interpellés par des groupes divers. Les discussions portent sur des sujets d’actualité vaudoise. La CICAD évoque notamment la sécurité des lieux de culte. L’organisation compte plus de 600 membres en Suisse romande.

Dans cette élection complémentaire, le candidat UDC Pascal Dessauges est celui de la droite. Le PLR Vaud le soutient. La CICAD s’est donc tournée vers les libéraux-radicaux pour savoir ce qu’ils pensaient de cette absence de réaction. Contacté, Marc-Olivier Buffat, président du PLR Vaud, n’a pas répondu. Laurine Jobin, la secrétaire générale du parti, nous explique: «Nous ne sommes pas contre cette rencontre avec la CICAD. Mais c’est Pascal Dessauges qui gère son agenda, pas notre parti.»

Nous avons retrouvé Pascal Dessauges, vendredi après-midi. Le candidat faisait campagne aux Diablerets. Au téléphone, il confirme l’invitation de la CICAD: «Je suis en contact avec la communauté, je vais bientôt la rencontrer». Alors pourquoi le secrétaire général de la Coordination dit ne pas avoir de nouvelle? «En fait, je dois bientôt rappeler le secrétaire général.»

Le candidat UDC ne chôme pas

Pascal Dessauges est préfet du Gros-de-Vaud. En congé et sans salaire, il bénéficie de cent pour cent de son temps. Néanmoins, son agenda est très rempli. «J’ai effectivement plus de 60 activités prévues jusqu’au premier tour. Je ne reste pas sur ma terrasse en profitant de mon congé. Mais j’aurai du temps durant les relâches, entre le 25 février et le 1er mars.»

Vendredi en fin de journée, après notre coup de fil, Pascal Dessauges a finalement répondu à la CICAD. «Je ne vous détaille pas ce que nous nous sommes dit. Mais nous sommes en contact. C’est le principal», confirme le secrétaire général Gurfinkiel.

Le prétendant UDC tente de se rattraper. Mais le mal est fait. Le préfet a rouvert un douloureux passif avec la communauté israélite vaudoise qui date de la Constituante, au début des années 2000. L’agrarien était le président de Renouveau-centre UDC représenté à l’Assemblée. Son groupe était contre la reconnaissance de la religion juive dans la Constitution.

C’est Pascal Dessauges qui a soutenu jusqu’au bout l’amendement. L’agrarien avait en face de lui Anne Weill-Lévy, celle qui avait proposé la reconnaissance. Cette membre de la CICAD et partisane des Verts a gagné, mais elle n’oublie pas: «Il a refusé que la Constitution vaudoise nous reconnaisse, nous les Juifs, comme des membres de la communauté. Pascal Dessauges nous a reniés», dit cette enfant d’une famille de déportés.

Anne Weill-Lévy s’engouffre dans la brèche. Ce problème d’agenda du poulain UDC «n’en est pas un». Il est plutôt «révélateur de son attitude à la Constituante». À l’époque, le candidat UDC défendait l’idée que la religion israélite n’était pas si ancienne dans le Pays de Vaud: «Elle est présente sous cette forme depuis une centaine d’années seulement», disait-il. L’historienne Anne Weill-Lévy n’en revient toujours pas: «C’est comme si on dit que la Suisse commence en 1848, cela ne rime à rien.»

Cette affaire divise la CICAD. D’un côté, la Verte Anne Weill-Lévy. De l’autre, des sympathisants de droite qui tentent de sauver le soldat Dessauges. Doris Cohen-Dumani, ex-municipale du Parti radical à Lausanne, a relancé le candidat pour s’assurer qu’il avait reçu l’invitation: «Je crois en sa bonne foi. Il y a eu une incompréhension. Le candidat demande simplement un délai.»

Doris Cohen-Dumani ajoute que Pascal Dessauges n’était pas le seul à l’époque: «Des élus d’autres partis de droite et de gauche s’opposaient à la reconnaissance de la communauté. Ce qui m’importe, c’est de savoir ce qu’il pense maintenant. Il faut lui donner une chance», explique-t-elle.

Le poulain UDC, lui, ne comprend pas ces reproches. «Je représentais le groupe Renouveau-centre UDC à la Constituante. L’amendement que nous avons déposé était un avis commun. Je devais le défendre. C’était mon rôle.»

Et à titre personnel quel était son avis? «Franchement je ne me rappelle plus ce que je pensais au début des années 2000. C’était il y a plus de 17 ans maintenant. Mais j’ai accepté le vote. Je n’ai rien contre la communauté israélite», conclut-il. Le premier tour de l’élection complémentaire est prévu le 17 mars. Le deuxième, le 7 avril. (Le Matin Dimanche)