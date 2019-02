Les chauffards étrangers ne risquent souvent rien en Suisse

En chiffres

20 816



En 2017, 20 816 interdictions de rouler en Suisse ont été prononcées contre des automobilistes détenteurs d’un permis étranger. Dans le détail, 3393 l’ont été à Genève, 2522 sur Vaud, 593 en Valais, 524 à Neuchâtel et 727 à Fribourg.



36



En vertu d’accords, la Suisse doit annoncer les interdictions de circuler à 36 États, en immense majorité européens. Et même, plus inattendu, Taïwan.