Pictet a versé de somptueux honoraires à Boris Johnson

Le tarif est royal. Boris Johnson, le nouveau premier ministre britannique, a reçu quelque 31'000 francs suisses de la banque genevoise Pictet pour une intervention d’une demi-heure à peine, en avril dernier. Soit plus de 60'000 francs de l’heure. En mai, le héraut du Brexit, qui n’était encore que parlementaire, aurait aussi empoché plus de 30'000 francs pour une apparition au Swiss Economic forum d’Interlaken.

Le montant des honoraires versés par Pictet à Boris Johnson – très exactement 25'298 livres – a été révélé ce printemps par les journaux britanniques The Guardian et Sunday Times, qui se basent sur les registres du parlement britannique.

Admiratif de la Suisse

A notre demande, la banque donne quelques détails supplémentaires sur les motifs de ce paiement. Boris Johnson est intervenu par vidéo lors d’une conférence organisée pour des clients privés de Pictet à Nassau, aux Bahamas. Le thème de son intervention était la politique internationale et britannique. Le porte-parole de Pictet, Frank Renggli, précise encore que la banque organise chaque année de nombreux événements de ce type et que le discours de Boris Johnson n’a pas fait l’objet d’une retranscription écrite.

Le mois suivant, au forum d’Interlaken, Boris Johnson a répété sa promesse de «quitter l’Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord». Il s’est aussi dit admiratif de la capacité de la Suisse à faire des compromis avec l’UE «sans se laisser aspirer par Bruxelles».

Sur le moment, cette intervention avait suscité les sarcasmes de ses opposants: comment le champion des conservateurs eurosceptiques pouvait-il se faire grassement payer pour vanter un Brexit sans accord dans un pays, la Suisse, qui dispose justement de nombreux traités avec l’Union européenne? Le Swiss Economic Forum n’a pas confirmé le montant de ses honoraires donné par le Sunday Times pour ce discours, citant un «accord de confidentialité» conclu avec Boris Johnson.

Les allocutions payées lors de conférences sont un moyen éprouvé pour d’anciens politiciens de premier plan d’arrondir leurs fins de mois. Selon la presse britannique, Pictet est loin d’avoir été la plus généreuse envers Boris Johnson : ce dernier aurait touché 94'508 livres (environ 117'000 francs) du gestionnaire de fonds new-yorkais GoldenTree en novembre 2018, et 122'900 livres (plus de 150'000 francs) pour une conférence organisée à New Dehli par le journal India Today, en mars dernier.