Première suisse, un ex-chauffeur Uber obtient le statut de salarié

C’est un jugement qui pourrait concerner des centaines de chauffeurs Uber dans tout le pays. Cette jurisprudence établit que les chauffeurs ne sont pas indépendants mais bel et bien des salariés du géant californien. Cette décision de justice, que nous révélons dans nos colonnes, représente une première en Suisse. Une filiale hollandaise de la multinationale américaine, Rasier Operations B.V., a été condamnée jeudi dernier par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne à indemniser un chauffeur vaudois licencié de manière injustifiée.

«Cette affaire est très importante, explique l’avocat Me Rémy Wyler, qui défend le conducteur lausannois. La décision peut motiver de nombreuses personnes à demander la même chose.»

Le gagnant de cette affaire, l’ancien chauffeur Filip*, a exercé pour UberPop entre avril 2015 et décembre 2016. Il s’agissait de son activité principale tout au long de cette période. En moyenne, il a travaillé 50,2 heures par semaine pour un total de 9163 courses. Au vu de l’importante activité de Filip, les juges ont établi que le lien entre le chauffeur et Uber/Rasier était de l’ordre d’un contrat de travail sur appel.

Les magistrats estiment que le chauffeur n’avait «qu’un seul et unique partenaire contractuel», Uber, et qu’il s’agissait de son unique source de revenu. Pour la justice, le lien entre la société et ses conducteurs est comparable à celui établi entre une compagnie de taxi et ses employés. Le Vaudois n’était donc pas indépendant, comme le géant californien qualifie ses chauffeurs.

Charges sociales à verser

L’impact pour Uber est important. Si le jugement est confirmé au terme d’un probable appel, l’entreprise devra payer des cotisations sociales, conclure une assurance accident, payer des congés maladies, octroyer des congés maternité ou encore des vacances pour chaque chauffeur. Pour l’instant, elle ne paie aucune de ces charges. Ces sommes pourraient être exigées de manière rétroactive. «En tenant compte des revenus touchés par mon client, nous allons demander son affiliation rétroactive à la prévoyance professionnelle», illustre Me Rémy Wyler.

Autre conséquence probable: l’application large de ce verdict. Le jugement porte sur UberPop (le service de chauffeur dans le cadre duquel Filip travaillait) qui a disparu de Suisse depuis l’an passé. Mais Me Rémy Wyler en est convaincu, il devrait s’appliquer aussi au système existant, celui d’UberX, à destination des chauffeurs professionnels. «Les juges retiennent que les deux services fonctionnent de la même manière et utilisent la même application», commente l’avocat.

Uber devra aussi respecter les procédures de licenciement du droit suisse. Cela n’a pas été le cas pour Filip, a conclu le Tribunal de prud’hommes lausannois. Le Vaudois raconte que son emploi s’est arrêté le 30 décembre 2016. «J’ai reçu un SMS me disant que mon compte de chauffeur était définitivement bloqué, témoigne Filip. Uber m’a ensuite expliqué avoir reçu trop de plaintes contre moi.»

La moyenne des évaluations laissées par les passagers avait également chuté à 4,3 sur 5. Ce n’est qu’au cours de la procédure que le chauffeur a pu prendre connaissance des cinq reproches relatifs à une ivresse présumée et à une conduite dangereuse. Il nie ces faits qui lui sont reprochés.

En établissant que le chauffeur était bien salarié d’Uber, le Tribunal de prud’hommes a conclu que le licenciement notifié avec effet immédiat n’avait pas de justes motifs. La société «aurait dû, au minimum, porter à la connaissance du demandeur ces commentaires négatifs et l’inviter à se déterminer sur sa conduite», écrivent les juges. Elle aurait aussi dû interroger les clients concernés.

Sans ces démarches, un licenciement immédiat n’est pas justifié, un avertissement notifié par écrit aurait été suffisant. Pour ces raisons, Rasier a donc été condamnée à verser les deux mois de salaires du congé légal qu’elle n’a pas respecté, ainsi qu’un préjudice moral. Elle doit aussi verser les vacances auquel le chauffeur aurait eu droit. Au total, Rasier/Uber doit près de 18 000 francs au recourant.

«Cela a été un véritable parcours d’obstacles et nous avons dû tous les lever», indique Me Rémy Wyler. En actionnant la justice, le chauffeur et son avocat ont été confrontés à la constellation Uber: la société mère Uber International Holdings B.V., basée à San Francisco, a créé une filiale hollandaise, Rasier, pour conclure des contrats de service avec les chauffeurs européens. La filiale suisse Uber Switzerland GmbH se contentait surtout d’assurer la communication.

«Le système est fait pour tenter d’échapper aux tribunaux», accuse l’avocat. Les juges n’ont pas été dupes face à cette imbrication de sociétés. Ils ont confirmé que le cas de Filip devait être traité en Suisse et non aux Pays-Bas, arguant notamment que la société a des bureaux au Flon à Lausanne et à Crissier.

Hausse des prix attendue

Me Rémy Wyler s’attend à devoir poursuivre le combat. «Les enjeux sont trop importants pour Uber, estime le spécialiste du droit du travail. L’entreprise peut saisir le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral. Il est probable qu’elle utilise ces voies de recours.» Pour l’avocat, la décision va nécessiter une adaptation de la part du système Uber.

«En répercutant les charges sociales, le prix des courses va augmenter. Cela va niveler la concurrence», prévoit Me Wyler. Et d’ajouter: «Nous ne nous battons pas contre la numérisation des activités mais nous demandons la reconnaissance du statut d’employé. À partir du moment où l’activité salariée est reconnue, les lois existantes sont suffisantes.»

*Prénom d’emprunt (Le Matin Dimanche)