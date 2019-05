Un foyer djihadiste couve dans le camp des femmes de l’EI internées

Au moins cinq enfants suisses

Selon nos informations, cinq mineurs de nationalité suisse seraient prisonniers dans le camp d’Al-Hol dans des conditions extrêmement précaires.



Il y aurait tout d’abord trois petites Genevoises de 13, 7 et 1 an dont la mère, Sahila F.*, née à Genève et originaire d’une petite commune vaudoise au-dessus de Morges, a rejoint l’organisation État islamique en 2016. L’aînée a été blessée à la jambe par un éclat d’obus.



Puis il y a deux enfants d’un djihadiste du Nord vaudois, actuellement détenu en Syrie. Son épouse, une ressortissante Belge, aurait rejoint Al-Hol au début de l’année avec deux enfants. L’aîné serait âgé d’un peu moins de 3 ans.



Lorsque nous nous sommes rendus dans le camp il y a une quinzaine de jours, nous ne sommes pas parvenus à localiser les enfants. La Genevoise semble s’être annoncée sous une autre nationalité et, à l’hôpital voisin, les responsables ne se souviennent pas d’une fillette suisse en fauteuil roulant qui aurait été blessée par un tir de mortier à la cuisse. Ce n’est toutefois pas surprenant, car le personnel est complètement submergé par l’afflux de malades et de blessés.



Les autorités helvétiques, qui ont été chargées de retrouver ces enfants en vue de leur éventuel rapatriement, ne disposent pas, à notre connaissance, de davantage d’informations.