Une firme bâloise a exporté des composants chimiques dangereux en Syrie

En août 2013, des centaines de civils sont tués par l’agent toxique sarin, à Damas en Syrie. Les images des victimes de l’attaque font la une des journaux du monde entier. Après de longues négociations et la menace d’une intervention américaine, Assad accepte de détruire ses cargaisons d’armes chimiques.

La Suisse s’en mêle. Le Département des affaires étrangères (DFAE) décide de contribuer à hauteur de 1 million de francs à la destruction de ces composants chimiques. Parmi ceux-ci, se trouve l’isopropanol, un alcool qui est un élément fondamental pour fabriquer du sarin.

Or, à peine quelques mois plus tard, l’entreprise bâloise Brenntag Schweizerhall SA envoie 5 tonnes de ce même composant en Syrie. Qui plus est, à une société qui appartient à un homme très proche du régime. À ce moment-là, l’exportation de ce produit est soumise à des restrictions dans l’Union européenne, mais pas en Suisse.

La société expéditrice, Brenntag, issue de la fusion avec le géant de la chimie suisse Schweizerhall Chemie AG, est l’un des leaders sur le marché de l’exportation de produits chimiques. La filiale suisse appartient à l’entreprise allemande qui possède un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 13 milliards de francs. Elle se défend d’avoir commis une violation des sanctions. «L’isopropanol a été envoyé par Brenntag en accord avec le droit en vigueur», insiste la compagnie.

Feu vert du SECO

En 2014, elle soumet effectivement une demande d’exportation au SECO, qui ne s’y oppose pas. L’envoi est ainsi validé par la Chambre de commerce bâloise. «Brenntag possède un système de contrôle d’exportation global qui assure que les normes d’exportation nationales et internationales soient scrupuleusement respectées», appuie encore l’un des porte-parole.

La subtilité se trouve dans le fait que l’isopropanol est une substance à double usage: elle est utilisée tant pour fabriquer de nombreux produits pharmaceutiques que des armes chimiques. C’est elle qui donne cette sensation de froid sur la peau lors de l’application de certaines crèmes anti-inflammatoires.

Nos recherches montrent aussi que Brenntag a également exporté 280 kilos d’un autre composant à double usage, la diéthylamine, qui rentre également tant dans la recette du gel Voltaren que dans celle d’armes chimique, à l’instar du VR (ou substance 33), un agent neurotoxique développé par des scientifiques russes. Pour les deux usages, tant l’isopropanol que la diéthylamine doivent être aussi purs que possible, ce qui était le cas lors de leur exportation – à 99%.

Les commandes passées auprès de Brenntag sont ainsi destinées à l’entreprise syrienne Mediterranean Pharmaceutical Industries (MPI), qui déclare vouloir produire le gel antidouleur Voltaren Emulgel en vertu de son contrat avec Novartis. Or, après une rapide recherche, le SECO aurait pu découvrir que le directeur de MPI, Abdul Rahman Attar, était un proche du régime d’Assad. L’homme, aujourd’hui décédé, était étroitement lié à l’un de ses cousins, le financier du régime, Rami Makhlouf.

Ce dernier et son entreprise Cham Holdings figurent sur la liste des sanctions suisses depuis 2012. Également responsable du Croissant-Rouge syrien, Attar était directement lié au gouvernement.

Malgré tout, en mai 2014, le SECO donne le feu vert à Brenntag via un document que nous avons pu consulter. «Nous pouvons vous communiquer que les transactions concernant ces biens ne contreviennent pas aux lois sur l’embargo», peut-on y lire.

Pourtant, à ce moment-là, des restrictions à l’exportation de composants chimiques vers Damas sont déjà en place dans l’Union européenne depuis quelques mois. Plus déconcertant encore, en septembre 2013, le DFAE communiquait sa participation financière à la destruction des armes chimiques en possession de la Syrie par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.

Parmi ces stocks se trouvent 133 tonnes d’isopropanol. Une source au sein du DFAE explique: «Bien sûr que nous n’étions pas au courant. Si le SECO nous avait informés, nous aurions évidemment refusé cette exportation.» Dans une attitude schizophrénique, la Suisse a financé une autre mission d’un million et demi de francs pour détruire l’arsenal syrien et de l’autre permis une exportation qui a rapporté moins de 100 000 francs à une entreprise suisse.

Base légale insuffisante

Durant les années qui suivront, l’opinion publique ne saura rien de ces agissements incohérents. Pourtant, malgré l’apparente destruction de l’arsenal chimique d’Assad, de nouvelles attaques chimiques font encore des victimes civiles. Ainsi le 4 avril 2017, où 86 personnes mourront après une attaque au sarin. On ignore comment Assad a pu obtenir le matériel nécessaire pour fabriquer ces armes chimiques.

Il faut attendre avril 2018 pour que les médias apprennent que des entreprises belges ont délivré de l’isopropanol vers la Syrie. Le scandale est immédiat. En Suisse, c’est la RTS qui tire la sonnette d’alarme en premier. Le Conseil fédéral demande alors au SECO «une clarification complète et immédiate de l’utilisation» du produit exporté.

Lorsque le SECO contacte Brenntag, la société se défend en rappelant n’être que le transporteur de la substance. Elle renvoie l’autorité fédérale vers le producteur du Voltaren, soit un autre géant de la pharma: Novartis. Dans un courriel aux autorités fédérales, Novartis répond se trouver «dans une meilleure position» que Brenntag pour obtenir des preuves de la fabrication de Voltaren Emulgel par MPI.

Dans la foulée, MPI envoie plusieurs pages comprenant une liste de produits fabriqués. Ils entendent montrer qu’entre janvier 2015 et octobre 2018, l’entièreté des produits de Brenntag a été utilisée pour faire du gel antidouleurs. Ces explications sommaires semblent rassurer les autorités fédérales.

Pourtant, comme le SECO le reconnaît lui-même, les documents en provenance de Syrie sont à prendre avec des pincettes. Assad et son entourage ont menti de nombreuses fois. Entre les années 90 et aujourd’hui, les autorités suisses ont elles-mêmes refusé 12 transactions pour une valeur totale de plus de 3 millions de francs suisses, par peur que les produits exportés ne finissent dans de mauvaises mains.

Parmi ceux-ci, en 2011, des pompes à vide et un fermenteur utilisés dans la fabrication d’armes chimiques, destinés au Centre de recherches et d’études scientifiques de Syrie (SSRC), régulièrement accusé de développer notamment du sarin et aujourd’hui sous sanction.

Des faits qui rendent incompréhensible la facilité avec laquelle Novartis et le SECO semblent avoir cru MPI sur la base de simples documents. «Nous avons également envoyé ces documents au laboratoire de Spiez ainsi qu’aux services secrets», se défend l’administration qui affirme ne pas disposer de la base légale nécessaire pour interdire la transaction. Le SECO renvoie même la balle vers les exportateurs: «Nous sommes liés par la loi. On ne peut pas juste refuser une transaction sur un mauvais pressentiment.».

Contactés, ni Novartis ni Brenntag n’ont accepté de nous rencontrer, nous répondant brièvement par courriel. Pourtant, de nombreuses questions demeurent. Notamment concernant le rôle exact joué par Novartis. L’entreprise a-t-elle simplement conseillé aux Syriens de commander les composants chez Brenntag, ou possédait-elle un accord avec la société exportatrice?

Selon une source qui souhaite rester anonyme, les documents fournis au SECO s’intitulaient «Novartis Factura». Interrogée à ce sujet, Novartis explique qu’il ne s’agissait pas d’une facture, mais simplement d’une liste de produits.

«La responsabilité légale de l’envoi concerne uniquement le transporteur», ajoute l’entreprise. Pourtant, lorsque Brenntag se justifie auprès du SECO, l’exportateur déclare que la relation commerciale entre Novartis et MPI est la raison principale pour laquelle ils ont accepté cette transaction.

Une chose est sûre, si ces produits devaient avoir fini dans de mauvaises mains, les conséquences pourraient être dramatiques. Comme nous l’a confirmé l’expert américain en armes chimiques Dan Kaszeta: «En théorie, l’exportation de 5 tonnes d’isopropanol pourrait avoir permis la production de près de 10 tonnes de sarin. Or, les experts de l’ONU ont estimé que l’attaque chimique effectuée dans la Ghouta syrienne, qui a coûté la vie à plus de 500 civils, n’a requis que 200 kg de sarin.»

Collaboration: Oliver Zihlmann (Le Matin Dimanche)