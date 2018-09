À 359 francs, ça fait cher la place à la Fête des Vignerons 2019

Le spectacle de la Fête des Vignerons aura lieu en 2019. Y assister en famille coûtera cher. Très cher. Les prix oscillent en effet entre 79 francs et 359 francs. «C’est totalement démesuré. Ces tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses des gens de la région», dénonce Roger Carrard. Ce Veveysan pure souche a vécu les trois dernières éditions de la manifestation en 1955, 1977 et 1999. Et il compte bien assister à la prochaine, même s’il dénonce une dérive.

«Cette fête populaire devient un grand bastringue organisé à coups de millions de francs. Elle est désormais trop grosse, trop grande et trop chère», ajoute-t-il en appelant à retrouver l’esprit populaire des origines, «soit une vraie Fête des Vignerons et non un grand raout qui va quasi paralyser Vevey sur près d’une année».

La billetterie ouvre officiellement lundi à 11 h. Robin Eymann, économiste à la Fédération romande des consommateurs, confirme le constat de Roger Carrard qui est partagé par d’autres témoins entendus à Vevey et dans les environs. «Les tarifs sont en moyenne très élevés pour une fête qui se veut populaire et familiale. Pour un couple avec deux enfants, cela devient même hors de prix. Je constate que, désormais, l’échelle tarifaire de cette manifestation ressemble plus à celle du Festival de jazz à Montreux qu’à celle du Paléo à Nyon.»

Le prix de 359 francs est le plus élevé de la grille. C’est l’offre «premium» qui donne droit à une entrée réservée, un accueil personnalisé et un cadeau. Le coût des autres places est moins cher, mais demeure excessif: 299, 249, 199, 139 et 79 francs. Seul ce dernier prix se situe dans la ligne d’une autre grande fête populaire, la Fête du blé et du pain, qui a eu lieu fin août à Échallens (VD). Les tarifs adultes se situaient entre 70 et 100 francs.

Certaines catégories bénéficient toutefois d’une légère réduction. Ce sont les places qui sont positionnées derrière un des huit mâts de l’arène qui sera construite sur la place du Marché, à Vevey. Ces poteaux gêneront sensiblement la vue du spectateur, parfois jusqu’à 15% de son champ de vision. Les sièges bien trop mal situés ne seront pas mis en vente. Nous voilà rassurés.

Les enfants, les aînés et les familles n’ont, en revanche, aucun privilège. L’édition 2019 suit ainsi l’esprit de celle de 1999, où il avait été décidé de supprimer ces avantages. À l’époque, cela avait été mal vécu par le grand public. Le quotidien «24 heures» avait largement couvert le débat. Une journaliste rappelait qu’en 1977, la Fête des Vignerons offrait un rabais de 20 à 25% aux seniors de toute la Suisse et 600 billets au prix réduit de 20 francs pour les jeunes Veveysans…

Le budget a doublé en vingt ans

Frédéric Hohl est l’actuel directeur exécutif de l’événement. Il a l’habitude d’entendre ces critiques. «C’est vrai qu’il n’y a pas de prix préférentiel pour les enfants, les familles et les aînés. Et il n’y en a pas non plus pour les chômeurs et les comédiens professionnels», ironise-t-il. Il tient à rappeler que son organisation a fait un effort particulier pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Les prix sont-ils trop chers? Surfaits? «Non, bien au contraire», répond Frédéric Hohl qui maîtrise l’art de la communication. Il a déjà expliqué aux médias que ces tarifs restent conformes aux attentes. Les tarifs ont augmenté de «seulement 15%» depuis la dernière édition en 1999. «C’est acceptable», affirme-t-il sans préciser que ce pourcentage concerne le billet à 299 francs, mais pas l’offre premium qui, elle, comporte des avantages supplémentaires. Si cela avait été le cas, la hausse aurait été de 38%.

La Fête des Vignerons ne reçoit aucune subvention. Et le budget a quasi doublé en vingt ans, à cause notamment des développements technologiques de la scène. Ceci explique cela, poursuit le directeur. La billetterie doit donc couvrir les deux tiers du budget de 100 millions de francs. Le solde étant assuré par les sponsors. En 2019, l’arène accueillera 20'000 personnes par spectacle; la moitié des places seront réservées aux trois catégories de billets les plus chers. En tout, la direction espère accueillir 350'000 spectateurs payants durant 20 représentations, entre le 18 juillet et le 11 août.

«La Fête des Vignerons est une fête populaire et non subventionnée. Et elle le restera», poursuit Frédéric Hohl. Selon lui, la manifestation s’est plutôt démocratisée avec le temps; les premières éditions étaient en effet beaucoup plus sélectives. «En 1833, le prix de la place était de 3 francs, ce qui représentait le coût du chauffage en hiver d’un appartement à Vevey. C’était donc beaucoup plus cher et ce n’était pas pour tout le monde.»

François Margot est abbé-président de la Confrérie des vignerons, la matrice de la Fête. En février 2016, il annonçait que le prix moyen d’un billet ne devait pas dépasser 150 francs. Aujourd’hui, il avoue «être un petit peu au-dessus». Il reconnaît, par ailleurs, que la catégorie premium est totalement inédite pour la Fête. Mais le public va se l’arracher dès demain matin, assure-t-il. Ce sont toujours les billets les plus chers qui partent en premier. (TDG)