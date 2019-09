À Zermatt, on élit le plus beau mouton

Tant d’émotion, mais tant d’émotion ce week-end au pied du Cervin! Dans ces situations, les rats des villes et ceux des champs fraternisent. Même en altitude! Un grand nombre d’entre eux sont réunis à Zermatt pour célébrer le mouton à nez noir, cette splendide race ovine helvétique, homologuée en plein rush des baby-boomers (1962). Le plus beau des 120 spécimens en lice pour 2019 sera élu ce dimanche.

Tout a débuté hier matin avec un gros travail à l’étable de la famille Julen. Il a fallu shampouiner les candidats et leur assurer de savants coups de peigne. Ils doivent en effet se parer de leurs plus beaux atours et les préserver pour le jour de l’élection du plus beau mouton à tête noire de l’année.

La première mention traçable de ce joyau de l’élevage remonterait au XVe siècle. Au fil du temps, le mouton à nez noir serait resté tout particulièrement associé à deux régions: celle de Viège et l’autre, nettement moins précise, correspondant en gros à l’Allemagne actuelle. Des bergers écossais auraient eux-mêmes importé des représentants de l’espèce au cours des dix dernières années.

La famille Julen, à Zermatt, a elle-même acquis huit moutons à nez noir du Valais en 1972. Son élevage compte aujourd’hui environ 300 têtes. Une inflation guère surprenante à vrai dire, car, faut-il le rappeler, le mouton à nez noir convient tout particulièrement aux attentes des bergers de montagne. L’animal démontre en effet une impressionnante résistance aux conditions climatiques extrêmes de haute altitude.

Ce dur de dur pèse entre 75 et 90 kilos, mesure environ 75 cm au garrot pour le bélier et 72 pour la brebis. Chacun des représentants de cette race produit près de 4 kilos de laine par année. Et s’il n’y avait que ça. «Le mouton à nez noir est très intelligent», s’empresse de préciser un des bergers les plus expérimentés de Zermatt, Heini Biner.

Du coup, il ne pouvait en être autrement. La station de Zermatt a depuis plusieurs années adopté Wolli comme mascotte, «un jeune mouton à nez noir, amateur d’aventure».