À 7, la famille Moret de Salins (VS) n’a utilisé que 4 sacs taxés en 2019

L’an dernier à la même période, le Valais romand se félicitait d’avoir diminué la quantité de déchets ménagers par habitant d’un tiers en 2018 – date de l’introduction de la taxe au sac dans le canton – par rapport à l’année précédente. Cette quantité oscillait tout de même entre 170 et 190 kg par tête, en fonction de la prise en compte ou non des nuitées touristiques. Plus parlant, le nombre moyen de sacs-poubelles utilisés par foyer: 92, soit près de deux par semaine.

Ce mardi 31 décembre, une famille de sept s’est débarrassée de son dernier sac taxé de l’année: le quatrième, en tout et pour tout! «Ça a dû nous faire un total d’une vingtaine de kilos d’ordures incinérables», lâche Sébastien Moret (42 ans), à l’origine ce qui n’était qu’un «challenge», après avoir bouclé 2018 en onze poubelles. «On avait pour objectif d’en faire huit cette année», s’enthousiasme le Valaisan rencontré avec toute sa tribu à Salins (VS), entre Sion et la station de Veysonnaz.

Repérés sur les réseaux sociaux par nos confrères du «Nouvelliste», les Moret viennent d’être nominés parmi les 15 candidats au titre de personnalité valaisanne de l’année décerné par le quotidien. Ils ne se définissent pas pour autant comme écologistes. «On ne l’est même pas du tout», précise Frédérique, la mère de famille (43 ans). «Ça m’arrive de voter pour des candidats écolos, même si je ne partage pas forcément les idées de tous les Verts», complète son mari, à la fois enseignant de français, médiateur scolaire et instructeur de fitness. «Ma famille a historiquement penché vers le PDC. Nous, on est plutôt de gauche, mais je préfère voter pour des personnes que pour des listes.»

Car dans les faits, le ménage utilise deux voitures – un minibus 9 places et un monospace, sans ménager la climatisation l’été – et consomme «passablement» de viande et de poisson. Si le couple a adopté toute une série de réflexes favorables à l’environnement, c’est d’abord par nécessité, avec cinq enfants à la maison – aujourd’hui âgés de 8 à 16 ans. «On n’est jamais partis tous ensemble en avion, et la dernière fois que nous l’avons pris avec mon épouse, ça remonte à 2001», confie Sébastien.

La smala optera toujours pour une douche plutôt qu’un bain. «On a toujours fait attention à ne pas laisser couler le robinet trop longtemps, et plus globalement, nous sommes sensibles à la nature: on va aux champignons, je vais à la pêche, ma mère et ma grand-mère ont un jardin, depuis l’an dernier on a notre potager.» Mais les magasins en vrac, c’est hors de question. «À 7, ça n’est juste pas possible financièrement: le kilo de riz est à 8 fr.!» lance Frédérique.

Pour réduire aussi drastiquement leur volume de déchets destinés à l’incinération, les Moret ont imaginé toutes sortes d’astuces, en plus d’un tri rigoureux des matières recyclables. Morceaux choisis.

La chaussette «compacteuse»

«Avec cinq enfants tout le temps à la maison, ou les trois fils au foot, on a des tonnes de chaussettes déchirées et/ou trouées», reprend le roi du challenge, qui ne prend plus que des douches glacées depuis le mois de juin dans le cadre du fitness. L’idée ici consiste à insérer les papiers souillés ou les emballages composites de type paquets de chips (qui ne sont ni du carton ni de l’alu) dans lesdits tissus usagés, puis de «compacter» le tout. «Vous n’imaginez pas la quantité de petits déchets que l’on peut mettre dans une seule chaussette!» Sans compter que le textile permet d’absorber les odeurs des emballages sales.

Astuce redoutable pour optimiser la quantité de déchets pouvant être jetée dans une même poubelle: une chaussette.

Plastique: retour à l’expéditeur

Le plastique, le nerf de la guerre. «La première année, je découpais les emballages pour réduire leur volume dans le sac­poubelle, explique Sébastien Moret. Mais maintenant, on n’en met plus du tout!» Pourtant, à part les œufs qui peuvent être emportés dans des boîtes en carton, le plastique est encore partout. «C’est vraiment difficile d’en limiter l’achat: quand je fais les courses, ça me choque toujours de voir à quel point tout est emballé avec», témoigne Frédérique. Et puis, il y a la tentation du prix: «On achète parfois des légumes conditionnés car c’est souvent moins cher.» Le réflexe consiste alors à les déballer après le passage en caisse. «Mais ça n’est de loin pas toujours possible: tout ce qui est yaourts, barquettes de viande…», poursuit la mère de famille.

Alors la tribu stocke après usage lesdits contenants non recyclables. Soigneusement emboîtés les uns dans les autres, ou entreposés dans une caisse. Jusqu’au jour où les déchets sont ramenés en magasin. «On s’est rendu compte qu’énormément de commerces reprennent à peu près tout, y compris le plastique», se félicite l’enseignant.

Et de citer l’exemple des enseignes de jardinage, où les cache-pots sont repris. «À terme, le but n’est cependant pas de consommer en masse et de juste renvoyer les emballages à l’expéditeur. Il faut que l’industrie agroalimentaire se rende compte qu’elle se doit de trouver une autre solution pour conditionner ses produits, ou ne plus le faire du tout.»

La famille empile soigneusement les nombreux pots de yaourts consommés, pour mieux les ramener en magasin.

Des chaussures pas si irrécupérables

Dans la même logique du retour des ordures à ceux qui les génèrent, il y a la problématique des chaussures. Avec cinq enfants en pleine croissance, le nombre de paires trop usées pour être transmises aux cadets ou en seconde main est conséquent. «Vous pouvez les ramener dans n’importe quel état chez toute une série de commerces, et elles finiront renvoyées dans des fabriques pour récupérer ce qui peut l’être, comme les semelles, rapporte Sébastien Moret. Dans ces endroits où l’on peut ramener du textile, il y a d’ailleurs souvent quelque chose en contrepartie – des bons ou des rabais – pour un maximum d’environ deux sacs par personne», complète son épouse.

Compostage sans concession

Un compostage systématique des déchets organiques de cuisine n’est pas l’apanage des propriétaires de villas. «Pour les gens qui n’ont pas la possibilité d’avoir une compostière au fond du jardin, on peut travailler avec des boîtes en plastique à laisser sur le balcon, assure le père de famille. Il suffit ensuite de les déposer dans les écopoints communaux. Nous, on utilise aussi ce système durant l’hiver parce que le compost gèle, les déchets se dégradent beaucoup moins vite, et on se rend compte que c’est tout à fait possible.»

Le Valaisan reconnaît cependant que les collecteurs de déchets organiques ne sont pas assez répandus dans nombre de communes: «Il y a encore beaucoup du travail, et ce dans tous les cantons.»

Les Moret ont installé une compostière dans leur jardin lors de l’introduction de la taxe au sac dans le Valais romand, en 2018.