À Bonvillars, rendez-vous pour la préservation du coq suisse

D’entrée, c’est l’ouïe qui est frappée de plein fouet. Des cocoricos stridents résonnent de partout. C’est un rendez-vous confidentiel ouvert à tous les éleveurs de volailles passionnés d’espèces rares. Les coqs, qui ne se gênent pas pour chanter à tue-tête, tiennent la vedette ce samedi matin sur les hauteurs de Bonvillars (VD) devant une immense bâtisse de pierre, la Maison du patrimoine.

Des cages, à l’abri de la pluie battante, ont été disposées à l’extérieur. C’est là que seront jugées les bêtes. «Ce n’est pas un concours de beauté, s’empresse de préciser Isabelle Badan, éleveuse à Magnedens (FR). Je suis venue avec quatre coqs rares, dont deux huppés appenzellois argentés, un doré et un magnifique coq suisse blanc.»

Un coq rare, c’est un animal en voie de disparition. Voilà pourquoi l’Association des éleveurs de volailles menacés (AEVM) met autant d’entrain à préserver la pureté de ces lignées et pérenniser ces races traditionnellement suisses. Selon les passionnés, elles ne peuvent vivre et s’épanouir que dans nos contrées. Ils mettent en avant la biodiversité.

Qu’ont-ils de si spécial que ça? «Les appenzellois ont des cornes et pas des crêtes qui peuvent geler en hiver. Et ce qui pend sous la gorge, en rouge vif, c’est le barbillon. Tous les coqs ne rempliront pas les critères et ne passeront donc pas tous la sélection, explique la Fribourgeoise. Certains finiront à l’abattoir.»

Quel genre de caractère ont ces coqs d’exception? «Ils sont très vifs et farouches en même temps. L’an dernier, lors de la sélection, ils étaient si excités que la caisse s’est ouverte.» À peine a-t-elle terminé sa phrase qu’à quelques mètres un spécimen se fait la malle. Il est aussitôt poursuivi par trois éleveurs qui, tant bien que mal, finissent par l’attraper par les pattes.

«Vous voyez, ce n’est pas une bête facile à dompter même si, en général, elles rentrent plutôt docilement à l’enclos. Mais comme elles sont très légères, il arrive souvent qu’elles s’envolent dans les arbres. C’est compliqué de les toucher ou de les caresser. Comme des Appenzellois», s’esclaffe l’éleveuse. Les coqs rares sont-ils plus séduisants que les autres? «Nous choisissons les standards de race en fonction de nos goûts d’êtres humains. Si on ne faisait pas attention, ils se mélangeraient entre eux, comme toutes les races.»

Alina a 11 ans. La fille d’Isabelle garde un œil protecteur sur les cages. Aime-t-elle les coqs de sa famille? «Je ne m’occupe pas trop d’eux, ce sont surtout mes parents. Mais je les aime bien, ils sont beaux. Sauf qu’ils n’obéissent jamais», sourit la jeune fille.

L’heure du verdict

Jacques Bader est le juge spécialisé dans la volaille. Bête après bête, il les examine avec doigté selon cinq critères bien spécifiques (lire encadré). Pour le professionnel, l’événement est important. «Après mon examen, les éleveurs savent où ils en sont et peuvent augmenter le niveau de leur élevage.» Arrive un premier couple: «Vous êtes sûrs que c’est un coq, questionne l’expert dubitatif. C’est une poule, ça! Ou alors il a tous les défauts du monde. Il n’a pas de queue, les cornes sont atrophiées.» L’éleveuse ose une boutade: «Sa seule qualité, c’est qu’il est gentil!» Jacques Bader corrige: «Mais non, regardez, son plumage est très large et sans pli. C’est magnifique.» Au moins ça.

Jennifer est venue des Montagnes neuchâteloises pour faire examiner ses animaux. Comment s’appellent-ils? «88 et 89, répond platement la jeune femme. C’est difficile de leur donner un nom parce qu’il n’est pas aisé de les reconnaître.» Verdict? Belle ligne de dos, plumes lisses, longueur et largeur de tête proportionnées, crête de qualité. Ouf, ça passe.

Le juge poursuit son travail de sélection avec B622: «Il n’a pas de grands défauts, mais il peut être amélioré. Sa houppe notamment devrait être un peu plus dense. Il suffit de le toiletter un peu.» Le B504 est à la hauteur mais «ce très beau sujet» doit gagner encore en masse corporelle. C’est au tour de Maurus et Linus, un papa saint-gallois et son petit garçon au regard inquiet. L’expert lui montre le pelage: «Vois de plus près, jeune homme: les plumes n’ont pas encore fini de pousser, mais ce n’est pas un gros défaut.» Les yeux de l’enfant s’illuminent. Claudia est venue de loin avec ses trois coqs.

«On peut dire qu’ils me coûtent cher. Je dois les placer en pension dans un endroit où ils ne dérangeront personne le matin. Cela peut se révéler rapidement problématique dans une zone habitée. Aujourd’hui, je me suis levée tôt pour aller les chercher et venir ici.»

Mais il n’y a pas que les coqs dans la vie. De Lentigny (FR), Coralie et Sébastien sont venus avec sept robustes oies de Diepholz, une race protégée par l’AEVM. À l’heure du verdict, le mari est un peu tendu. «Nous essayons de donner une utilité à ces animaux presque disparus.» Et pourquoi les oies? «Elles fertilisent les sols et ce sont de vraies tondeuses à gazon. Par ailleurs, elles éloignent les campagnols et sont plutôt sympathiques.» Qu’en dit le juge?

«Celle-ci a le front un peu trop arrondi et le cou trop épais. Mais ça passe. Ce sont de beaux spécimens.» Quel est le bilan de cette journée d’expertise, monsieur Bader? «Il y a de quoi faire, du bon, du très bon et aussi du moins bon. Le plus souvent, il reste encore du travail pour améliorer les races. Ce sont souvent des détails, mais c’est bien que les éleveurs s’en rendent compte de visu.»

Comment juge-t-on un coq?