À la rencontre des enfants de pasteurs

L’écrivain Daniel de Roulet le rappelle dans son nouveau livre, «À la garde», qui se présente comme une lettre adressée à son père pasteur: entre 2004 et 2007, quand le socialiste Moritz Leuenberger et l’UDC Christoph Blocher y siégeaient ensemble, le Conseil fédéral abritait deux fils de pasteurs. Deux conseillers fédéraux sur sept: les enfants de pasteurs étaient alors beaucoup mieux représentés que les femmes ou que les milieux populaires. Curieux, non? Des esprits complotistes pourraient en faire leur miel.

D’autant que Moritz Leuenberger et Christoph Blocher ne sont pas les seuls enfants de familles pastorales à s’être hissés sur les crêtes du pouvoir. L’ex-première ministre britannique Theresa May est la fille d’un pasteur de l’East Sussex. La chancelière allemande, Angela Merkel, a grandi en RDA auprès d’un père pasteur luthérien. De tels rejetons pullulent dans la vie politique, mais pas seulement. En 2003, le Seuil avait publié le livre d’un polytechnicien français, Claude Thélot, désireux de savoir ce qui rend les génies de l’humanité géniaux («L’origine des génies»). Passant en revue 350 d’entre eux, l’auteur soulignait «le cas extraordinaire des fils de pasteurs». Voilà, s’étonnait-il, une profession qui n’encombre pas les rues, mais qui engendre des surdoués en pagaille. Il estimait à 5% la proportion de génies qui seraient à ranger dans cette catégorie.

Une telle évaluation chiffrée prête à sourire. Mais il faut bien admettre que les enfants de pasteurs n’ont pas démérité. À quoi ressemblerait la Suisse sans eux? Elle serait privée du naturaliste Louis Agassiz, du compositeur Frank Martin, du psychanalyste Carl Gustav Jung, des écrivains Jeremias Gotthelf, Carl Spitteler (Nobel de littérature en 1919), Denis de Rougemont, Friedrich Dürrenmatt, Étienne Barilier, Christophe Gallaz, Daniel de Roulet… Et il manquerait aux Vaudois le major Davel, qu’ils célèbrent. Les protestants pourraient être tentés de bomber le torse: en comparaison, les enfants de prêtres catholiques ne font pas le poids!

Un peuple très divers

On le voit, le peuple des enfants de pasteurs est très divers. Sociologue des religions à l’Université de Lausanne, Jörg Stolz ne connaît pas d’étude spécifique qui leur ait été consacrée en Suisse. Au-delà de leurs différences, quelque chose semble pourtant rapprocher les membres de cette communauté informelle, qui compte beaucoup d’artistes, d’intellectuels, de militants et de responsables politiques. Leurs témoignages évoquent des expériences communes. Le sentiment d’avoir vécu une enfance un peu particulière réunit la plupart d’entre eux.

Si l’on se fie à la littérature et au cinéma, il en coûte d’être né dans une famille pastorale. Dans un roman de 1935 intitulé «La fille de pasteur», George Orwell décrivait la vie sinistre de Dorothy, dans un presbytère du Suffolk, sous la férule d’un père anglican, acariâtre et mauvais. Plus glaçante encore, la famille du pasteur luthérien qu’on voit dans «Le ruban blanc», du cinéaste allemand Michael Haneke (Palme d’or, Cannes 2009): il instruit ses enfants à coups de fouet et d’humiliations. Et n’oublions pas Jacques Chessex, qui avait publié, en 1979, le roman «Les yeux jaunes». On y trouve un fils de pasteur devenu écrivain, Alexandre Dumur, hanté par la faute et le remords, ayant des paroles bibliques plein la bouche, qui finit par se tirer une balle dans la tête. Rien de très réjouissant dans tout cela.

La transmission de la foi

S’agissant des garçons, un poids a longtemps pesé sur leurs jeunes épaules: on pouvait attendre du fils du pasteur qu’il le devienne lui-même. Le «Dictionnaire biographique des protestants français» (Éditions de Paris, 2005) permet d’établir qu’ils ont constitué jusqu’à un cinquième du corps pastoral en France au XIXe siècle. En Suisse aussi, la nécessité de transmettre la foi et d’assurer la continuité de l’Église destinait souvent les fils à prolonger le magistère du père.

On n’en est plus là. Le XXe siècle a non seulement ouvert le pastorat aux femmes, il a également libéré les enfants de pasteurs. Fille de pasteur et elle-même pasteure à Delémont, Sarah Nicolet ne l’est devenue qu’après «un long cheminement», qui l’avait d’abord orientée vers les sciences politiques. Sa vie a bifurqué en 2009, quand elle a renoncé à la carrière universitaire pour se lancer dans des études de théologie. En 2016, elle est consacrée pasteure: «J’avais besoin de proximité avec les gens. Le métier de pasteure me permet d’être proche de leur vie quotidienne tout en ayant avec eux des discussions ouvertes sur des questions qui nous dépassent. Mon père ne m’a jamais incitée à suivre la voie du pastorat. À l’époque où j’avais décidé d’étudier la théologie, j’avais parlé de mon choix avec lui. À ce moment-là, il ne débordait pas d’enthousiasme.»

À Porrentruy, le rappeur Sim’s souligne lui aussi que les temps ont changé. De son vrai nom Simon Seiler, ce fils de pasteur conserve de son enfance le doux souvenir d’avoir joué aux Playmobil dans des temples: «Mon père ne m’a pas transmis la foi, mais le goût de la liberté, oui!» On est loin des familles de pasteur qui corsètent leur progéniture: «Avant même que j’aie l’âge d’assister à des concerts, mon père m’y emmenait. On est allés voir Sens Unik à Moutier et NTM au Paléo. Mon père est quelqu’un de très ouvert, qui aime le désaccord dans les discussions. Le rap, ça doit lui parler.»

Balayer les clichés

Il faudrait donc se débarrasser des clichés sur les pasteurs et leur famille. Daniel de Roulet les balaie d’un revers de la main. Dans son dernier livre, qui émeut sans un mot plus haut que l’autre, il décrit un père de sensibilité socialiste, antimilitariste et à mille lieues des pasteurs sombres et tourmentés, qui prospèrent dans la littérature. Des lecteurs semblent y avoir trouvé des échos de leur propre expérience: «Depuis que j’ai publié «À la garde», je reçois des lettres de fils et de filles de pasteurs.»

Daniel de Roulet n’a pas hérité de la foi paternelle, mais il reconnaît une dette: «Mon père a été envoyé à Saint-Imier en 1944. J’avais 6 mois et j’y ai vécu jusqu’à 14 ans. Pour les enfants de pasteurs de ma génération, l’église était vraiment au milieu du village. C’est ce qui leur permettait de comprendre que tout le monde ne fait pas partie de la même classe sociale. L’enfant que j’étais s’en est rendu compte très vite. Chez nous, à table, on voyait passer aussi bien les ouvriers que le patron de Longines. J’en ai retiré une certaine compréhension de la vie sociale, qui me semble être un point commun à beaucoup d’enfants de pasteurs.»

Les lecteurs du Nouveau Testament savent la place essentielle qu’y tient la nourriture prise en commun – en particulier dans l’Évangile de Luc. Et c’est également vers les repas que convergent les témoignages des enfants de pasteurs. Le motif revient souvent dans leurs souvenirs. «Souvent, des gens sonnaient quand on était à table, se rappelle le rappeur Sim’s. Mon père les invitait à rester.» Présidente de l’Association vaudoise des droits de la femme, Martine Gagnebin évoque, elle aussi, l’importance de ces repas familiaux ouverts au prochain (lire encadré). Un autre trait récurrent se rapporte aux attentes que les paroissiens projettent volontiers sur les enfants de familles pastorales. Daniel de Roulet s’en souvient: «Combien de fois on m’a dit: «Toi, le fils du pasteur, tu devrais donner l’exemple…» C’était une rengaine.» On voudrait donc que ces enfants soient sages, polis, exemplaires, dignes de la religion dont ils sont les représentants malgré eux.

Sous le regard des autres

Naguère, les enfants de pasteurs étaient surexposées au regard de la communauté et c’est sans doute beaucoup moins le cas aujourd’hui. «La famille du pasteur était scrutée», se rappelle l’écrivain et chroniqueur Christophe Gallaz, qui a grandi au milieu de la campagne vaudoise, dans le village d’Assens, où il était désigné comme «le fils au pasteur». «C’était à la fois valorisant et un peu anxiogène d’être placé sous observation permanente.» Il en conserve un ou deux souvenirs cuisants. «Dans mes zigzags amoureux, raconte Christophe Gallaz, je m’étais lié à deux jeunes filles en même temps. Quand cela s’est su dans le village, les gens ont été scandalisés. L’une des deux était au pair chez nous et ses parents sont venus la chercher pour la ramener en Suisse alémanique. Si j’avais été l’enfant d’un employé de banque bossant à Lausanne, il n’y aurait pas eu le moindre scandale…»

Frontières qui se brouillent

Le propre de l’enfant de pasteur, c’est d’habiter un monde où certaines frontières se brouillent. Quand il vit entre les murs de la cure, il croise des futurs mariés, des familles en deuil, des démunis, des visiteurs de toutes sortes. La cure est un lieu où les sphères privées et publiques se superposent, s’imbriquent. Comme s’enchevêtrent aussi le sacré et le profane, la vie religieuse et la vie ordinaire. Pour les enfants de pasteurs, la figure de celui qui prêche à l’église s’accorde-t-elle toujours facilement avec la figure du père qu’on retrouve à la maison? Auteur d’un film sur son propre père, «Au pasteur», le cinéaste Lionel Baier laisse penser que ce n’est pas nécessairement le cas (lire encadré ci-dessus).

Lionel Baier souligne qu’il existe une face ténébreuse des familles pastorales. Il cite un livre de la psychologue suisse Alice Miller dans lequel elle dénonce la «pédagogie noire» qui, en Allemagne, aurait pavé le chemin vers l’instauration du nazisme. Un passage de «C’est pour ton bien» s’en prend aux pasteurs soucieux que leurs enfants «ne soient pas égoïstes, pas capricieux, pas têtus ni frondeurs, mais qu’ils soient reconnaissants et surtout qu’ils deviennent pieux. Ils voulaient enseigner ces valeurs à leurs enfants par tous les moyens et, s’il le fallait, ils étaient même prêts à utiliser la force pour réaliser ces nobles objectifs pédagogiques.»

Alice Miller estimait que de telles familles pastorales auraient fait des ravages. Dans ce livre, publié en 1980, à une époque où l’Allemagne était encore très marquée par les attentats de la Fraction Armée rouge (la bande à Baader), elle se disait peu surprise «d’apprendre par les statistiques que 60% des terroristes allemands de ces dernières années sont issus de familles de pasteurs».

Certes, Daniel de Roulet a lui aussi commis un attentat. Dans un livre de 2006 («Un dimanche à la montagne»), il avait confessé comment, en 1975, pour des raisons mi-amoureuses, mi-politiques, il avait incendié le chalet que l’éditeur allemand Axel Springer possédait près de Gstaad. Scandalisé, l’UDC Oskar Freysinger l’avait traité de «terroriste». Mais il serait pour le moins hasardeux d’associer Daniel de Roulet aux profils décrits par Alice Miller. Son père n’a pas tenté de lui inculquer la piété de force. Il s’est doucement éloigné de la foi protestante. Et sans renier l’héritage. Même athée, il se sent calviniste.

De la cure au Parti socialiste

Ce sens de la dette, on le retrouve chez de nombreux enfants de pasteurs. C’est ce qu’exprime le conseiller d’État neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakash, qui est passé sans encombre de la cure du village au Parti socialiste: «À Fleurier, où j’ai grandi, j’ai sans doute bénéficié d’une bienveillance associée à la présence et à la personnalité de mon père.» Il n’y a pas eu de rupture: «Ce qui m’a été transmis au sein de ma famille est en lien direct avec mon engagement politique et les valeurs que je défends aujourd’hui.» Jean-Nathanaël Karakash se définit comme un «fils de pasteur heureux». Comme le rappeur Sim’s. Et comme l’écrivain Christophe Gallaz qui, tout en se qualifiant d’agnostique, a réinterprété plutôt qu’abandonné l’héritage religieux laissé par son père: «Ce qu’il a diffusé durant sa vie de pasteur, je l’ai transposé dans mes rapports à la nature, qui est pour moi l’objet d’un constant émerveillement. J’ai en quelque sorte laïcisé ce que mon père m’a transmis. Oui, je suis content d’être le fils de cet homme-là, qui m’a donné le sens de valeurs propices à l’émerveillement.»

Est-ce à dire qu’il y a un peu de pasteur en lui? La question amuse Christophe Gallaz: «Je me rends très bien compte que je fais parfois des sermons le dimanche… Par chroniques interposées et dans vos pages!»