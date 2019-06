À Montreux, Joan Baez fera sa tournée d'adieux

Joan Baez, au moment du «Farewell Tour», la tournée d’adieux, quelles émotions ressent-on après avoir parcouru le monde entier durant un demi-siècle?

Ce sont des sentiments uniques parce que c’est une situation unique. Cela génère d’abord une part de grand soulagement. Parce que travailler pour maintenir ma voix et tout le reste prend beaucoup de force et d’énergie. En même temps, il y a des instants de tristesse, à différents moments. Car remonte forcément en moi une forte nostalgie à propos de toutes ces années. J’aurais été stupide de penser que je ne ressentirai pas cela, ces émotions mélangées. Je connais la tristesse aussi bien que les autres aspects de la vie, mais il y a tant de choses que je rêve encore de faire. Et je ne veux pas me contenter de travailler sur cette voix qui n’est plus ce qu’elle était.

Après votre passage à Montreux, cette tournée en Europe doit s’achever fin juillet à Madrid. Ce sera vraiment le dernier de tous?

Madrid sera le concert final. Cela a été une longue tournée d’adieux, mais je savais qu’à un moment j’arrêterais d’ajouter des concerts, parce que nous avons empilé différentes tournées, les unes sur les autres, et encore d’autres, comme un grand concert à Selma, en Alabama. C’est assez. Il est temps. On s’était dit qu’on viendrait en Europe une dernière fois, et c’est ce que nous faisons.

Vos concerts à Paris, à l’Olympia, au début de cette année, semblaient marqués par une incroyable ferveur du public. Comment le reçoit-on?

Vous savez, je crois que tout le monde devrait faire une tournée d’adieux (rire). Vous chantez en étant parfaitement conscient que dans la salle, le public vibre d’une émotion particulière, soit parce qu’il regarde cinquante ans en arrière ou parce que ce sont des gens assez jeunes. Ils m’ont découverte plus récemment, mais ressentent ces émotions de la même façon que moi.

«Tout le monde devrait faire une tournée d’adieux»

Les images de vous à cheval dans Montreux en 1973 sont restées célèbres. Ce festival a-t-il une place spéciale dans votre carrière?

Oui, c’est un festival magnifique. Je me souviens de ces années des débuts, et Montreux était sans doute le premier festival que je faisais en Europe. Je me souviens de Claude Nobs, de tous les gens autour de lui. Vous compreniez alors qu’il ne s’agissait pas seulement d’un festival, mais aussi de se faire vraiment des amis, tout en participant au festival le plus connu en Europe et, aussi, l’un des plus fameux dans le monde.

Pour vous, la Suisse, c’est le pays où il ne se passe jamais rien?

(Elle éclate de rire.) Eh bien, disons que lorsque j’y viens, je fais en sorte qu’il se passe quelque chose.

Il s’est écoulé dix ans entre votre dernier album et la sortie de «Whistle Down the Wind» l’an dernier, qui est vraiment l’un de vos très grands disques. Qu’est-ce qui vous a décidée à revenir en studio?

Il s’agissait d’une prise de conscience. J’ai commencé à réaliser ce qu’allait signifier cette tournée, les foules à affronter. Et pour terminer cela comme je le souhaitais, il me fallait sortir un disque qui fasse le lien avec mon premier album, il y a plus de cinquante ans. C’est pourquoi, je pense qu’il existe des similitudes entre eux, dans la simplicité d’approche, de production et dans le choix des chansons. Elles ne sont pas seulement jolies, mais couvrent de nombreuses thématiques. Les enregistrer m’a rendue très heureuse.

Il y a sur l’album une version prenante d’«Another World», d’Anohni. Qu’est-ce qui vous a menée vers cette chanson?

Malheureusement, ce qui m’a attirée, c’est la conscience que nous vivons dans un monde qui ne sera peut-être plus habitable dans vingt ans. Parce que le réchauffement climatique est quelque chose d’énorme. Si tout le monde, les entreprises et les gouvernements de cette terre décidaient de changer de comportement, nous aurions une petite chance, sauf que ce n’est guère le cas. La politique va dans l’autre sens. Nous avons aux États-Unis ce crétin de président qui ne croit pas au réchauffement climatique, soit parce qu’il est stupide, soit parce qu’il est un tyran. Il n’y croit pas parce qu’il ne trouve pas cela politiquement pertinent.

Vous reprenez aussi une magnifique chanson de Zoe Mulford, «The President Sang Amazing Grace». Une façon de rendre hommage à Barack Obama ou de souligner votre opposition à Donald Trump?

Les deux. Je sais très bien qu’Obama a fait des erreurs. Mais c’était notre dernier véritable homme d’État. Un authentique orateur, aussi. Il possédait l’humanisme qui fait la qualité d’une personne, et que nous n’avons plus désormais. Oui, Trump, sans hésitation, apparaît comme le pire président que l’on puisse avoir. Je crois que si, en 1970, quelqu’un avait écrit un livre de futurologie sur la situation politique la plus hystérique possible, il n’aurait pas pu imaginer pire que ce que nous sommes en train de créer. Il y a de moins en moins de respect pour la Constitution. Cette administration ne s’intéresse pas à la démocratie. D’une certaine façon, elle essaie même de l’écraser.

Le monde de 2019 est-il ainsi pire que celui dans lequel vous avez commencé à vous battre avec votre guitare en 1960?

Oh, mais le monde dans lequel j’ai commencé à me battre ressemblait à une garden-party. Un pays de contes de fées comparé à ce que l’on a maintenant. Cela va au-delà de tout ce dont n’importe qui aurait pu cauchemarder. Il y a dans ce monde des gens qui n’ont plus la moindre notion d’empathie, qui ne se soucient plus que d’eux-mêmes. Ce sera difficile à surmonter. Je ne sais pas si nous y arriverons.

Vous avez été très impliquée dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Vous étiez aux côtés de Martin Luther King à l’instant où il prononçait son célèbre «I have a dream». Quel souvenir gardez-vous de lui?

J’ai eu la chance de l’avoir comme ami. J’ai donc pu connaître aussi l’homme qui faisait des blagues, riait, partageait sa vie d’une manière autre que celle qu’il montrait publiquement. Officiellement, il devait être si sérieux. Il avait peur que, s’il faisait une seule plaisanterie, la presse dise: «Oh, vous voyez bien, ce type n’est pas sérieux.» J’ai eu le bonheur d’être là, avec cet homme extraordinaire, qui menait ce mouvement avec sa détermination, son amour de Dieu et sa préoccupation pour la race humaine.

En septembre 1966, Joan Baez est au côté de Martin Luther King, escortant deux enfants vers leur école nouvellement «intégrée», c’est-à-dire débarrassée des lois racistes, à Grenada, Mississippi. Photo: Bettmann/Getty Images

Il y a des combats où les choses se sont améliorées, d’autres où vous craignez que la situation se soit détériorée?

Nous devons prendre les succès pour ce qu’ils ont été. Prenez l’ex-Tchécoslovaquie, il y a eu un moment extraordinaire où des gens étaient prêts à prendre des risques, prêts à aller en prison. Je pense que cela compte, même si, par la suite, il y a souvent des aléas, que cela amène au pouvoir des personnalités qui n’accompagnaient pas forcément le changement au départ. Des épisodes dans l’histoire ont indéniablement été couronnés de succès, ont changé la vie des gens pour le mieux. On pourrait dire la même chose du mouvement des droits civiques, dont une part est toujours en vigueur.

Quand je suis passée il y a quelques mois à Montgomery, j’avais des souvenirs de cet endroit liés à la marche de Selma à Montgomery, en 1965. Il n’y avait alors pas la moindre école où des enfants noirs pouvaient étudier avec des enfants blancs. C’était l’époque de la ségrégation complète, brutale. Alors lorsque je me suis retrouvée devant le capitole de l’État de l’Alabama, au centre de la ville, juste pour y jeter un œil, j’ai soudain vu sur les marches tous ces jeunes Noirs qui venaient d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. Ils étaient magnifiques. Personne ne savait le moins du monde qui j’étais. Et j’ignore s’ils connaissaient quoi que ce soit aux droits civiques. Mais ils ne seraient pas aujourd’hui diplômés d’une école secondaire intégrée si nous n’avions pas mené cette lutte.

Vous êtes très proche de la nature et êtes de ceux qui pensent que la cause du réchauffement climatique est aujourd’hui la plus importante.

Oui, je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute là-dessus. D’une certaine façon, tous nos combats politiques sont inutiles si nous ne prenons pas des mesures pour lutter contre le réchauffement de la planète. Des millions et des millions de réfugiés vont commencer par manquer d’eau, et ainsi de suite. Il s’agira alors juste de savoir comment nous allons survivre.

Joan Baez, vous en avez marre que l’on vous parle de Bob Dylan?

Je vais vous raconter quelque chose. Il y a environ un an, je peignais un portrait de Dylan pour quelqu’un qui me l’avait demandé. Pour m’inspirer durant ce travail, j’écoutais sa musique. Il s’est alors passé en moi un genre de phénomène interne. Toute cette histoire, ce constat que personne ne pourra jamais parler de moi sans m’associer à Bob Dylan, eh bien, cela a soudain cessé d’être un problème. C’est devenu un honneur. J’ai songé: «Oh, mon Dieu! J’ai eu la chance de vivre quand ce type écrivait ces chansons.» J’ai toujours eu un énorme respect pour cela, et cela n’a pas changé. Mais je me sens en même temps totalement différente de ce que j’étais des années auparavant, quand j’étais encore en colère. Nous savions que tout n’était pas réglé. Mais tout d’un coup, c’est littéralement survenu en un jour. Depuis ce moment, je n’ai plus de regrets, plus de mauvais sentiments ni ressentiment, et c’est une merveilleuse libération.

Une Joan Baez amoureuse auprès de Bob Dylan, à Londres, en 1965. Photo: Keystone-France

Pouvez-vous me raconter comment le séjour de votre famille à Bagdad, en 1951, a changé votre vision de la vie?

C’est une bonne question. Cela a probablement eu un très grand impact parce que, dans ma famille, nous avions déjà eu des discussions sur la non-violence. Je savais très jeune qu’il y avait des gens qui pensaient que ce n’était pas une bonne idée d’avoir un drapeau, et des nations. À Bagdad, voir toute la tristesse et la pauvreté a, en quelque sorte, rassemblé ma vision politique, dès mon plus jeune âge. J’ai pris conscience que je ne voulais pas souffrir comme ceux que je voyais aussi miséreux. Mais en assumant que je ne voulais pas non plus qu’eux aient faim et souffrent. Tout s’est alors lié. Et j’ai commencé à m’impliquer comme je le pouvais.

Vous avez aussi parlé d’un concert de Pete Seeger, quand vous aviez 13 ans.

Oui, car ce gars se battait pour les autres. Il était créatif, il était auteur-compositeur et chanteur. Je suis tombé amoureuse de tout le concept. Il était donc possible d’être ce genre d’artiste. C’était très important pour moi.

Vous étiez une pionnière dans un monde pop dominé par les hommes. Ça a changé?

Cela ne m’a pas tellement affecté durant ma carrière. Pour dire les choses simplement, une fois qu’on est une star, personne ne se soucie de savoir si on est une femme, une transsexuelle ou autre. L’industrie s’en fiche. Pour moi, ce combat n’a donc pas réellement été mené, car j’ai la chance d’être devenue célèbre très jeune. Mais évidemment que ce combat n’est pas fini pour tout le monde, et que pour certaines femmes, il ne fait que commencer.

Le mouvement post-affaire Weinstein a aidé la cause féministe aux États-Unis?

Disons que Weinstein a été assez stupide pour générer un mouvement. D’une certaine façon, nous lui devons un certain crédit. Son comportement a ouvert les yeux de beaucoup de gens, car il était vraiment une figure très en vue dans le cinéma. Les réactions ne seraient peut-être pas survenues avec la même force il y a dix ans. Les choses arrivent quand le moment est venu. Donc, oui: la cause des femmes a progressé avec cette affaire.

Qu’allez-vous faire après cette tournée?

Si vous visitez mon site, vous verrez certaines de mes peintures. J’ai eu une exposition, il y en aura d’autres. Il y a aussi un documentaire sur ma vie en préparation. Et j’ai recommencé à écrire l’autre jour, parce que j’adore le faire. J’ai remarqué un journal dans une boutique de cadeaux, je l’ai acheté, j’ai commencé à y écrire et je n’ai pas arrêté depuis. J’ai réalisé que j’étais probablement en train d’écrire le début d’une nouvelle autobiographie.

Ce sera la troisième! Vous en avez publié une en 1968 et une autre en 1987.

Oui, c’est ça: la dernière date d’il y a plus de trente ans. Pas mal d’années se sont ainsi écoulées, et il y a probablement encore un livre en moi.

S’il fallait ne retenir qu’une seule chanson de Joan Baez, ce serait laquelle?

Probablement «Diamonds and Rust». C’est la seule superchanson que j’ai écrite. J’en ai écrit beaucoup d’assez bonnes, mais je crois que celle-ci est plus que bonne.

C’est celle qui raconte la fin de vos amours avec Dylan?

Oui. (Le Matin Dimanche)