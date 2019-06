Bâle, ville la plus torride de Suisse

Bâle, c’est un peu La Brévine de l’été. La zone la plus chaude de Suisse en période de canicule. Si l’on s’amuse à comparer les records de grande chaleur entre ces deux extrêmes – plus 38,6 degrés le 13 août 2003 dans la cité rhénane – et de grand froid – moins 41,8 degrés le 12 janvier 1987 dans le village du Val-de-Travers, la différence donne le vertige: 80,4 degrés Celsius. À noter que le record absolu de température est détenu par la commune tessinoise de Grono (41,5 degrés en août 2003), suivi de Genève (39,7 degrés en juillet 2015) et Bâle, précisément.

À la descente du train, le chaud prend à la gorge. La traversée de la place des trams est une épreuve en soi. Les autres piétons bâlois, écrasés par la chaleur étouffante, marchent au ralenti, tels des zombies. Un regard sur le portable qui indique la température automatiquement: «Bâle, ensoleillé, 30 degrés». Mon œil! Un peu plus loin, le panneau d’une pharmacie confirme notre doute: 35 degrés. Il est 11 h 30. Même la cathédrale et la fameuse installation de Tinguely ont l’air de transpirer.

Même au bord de l’eau, il fait chaud. Photo: Nicole Pont

Sur la place du Marché, les briques rouges de l’Hôtel de Ville viennent ajouter à l’impression d’étouffement. Seuls quelques stands ont été achalandés et rares sont les clients. «Depuis hier, c’est désert, confie une maraîchère désespérée. Quand il fait si chaud, les gens n’ont pas envie d’acheter de la nourriture.»

Sur les terrasses des restaurants, ce n’est guère mieux. À l’heure du repas, seules les quelques places à l’ombre trouvent preneur. «Nous perdons un tiers de clientèle», confirme une serveuse. Les hommes d’affaires, bien obligés de garder le pantalon, tombent le veston et la cravate. Ils optent pour la chemise à courtes manches. Croisé à un arrêt de bus, Shbat, un Érythréen de 28 ans, arrivé à Bâle il y a trois ans, sue à grosses gouttes: «C’estincroyable, on se croirait dans une bulle.»

Sur le pont du Rhin, les drapeaux ne flottent pas. Et c’est bien ce qui marque dans la cité rhénane: il y a peu d’air, comme le confirme Olivier Duding, météorologue à MétéoSuisse: «La région bâloise est, en altitude, la plus basse du nord des Alpes. Elle se situe à moins de 300 mètres. Comme on gagne 1 degré par 100 mètres, à situation comparable, il y a des différences avec le Plateau.»

L’autre aspect, c’est qu’il n’y a pas de lac pour tempérer et la région, protégée dans la vallée du Rhin, profite des courants d’air méditerranéens qui s’engouffrent et traversent la Bourgogne. Une courte balade sur le quai suffit à saisir. La température est identique. À midi, seules quelques personnes se sont assises pour croquer leur sandwich. «On a juste envie de sauter dans l’eau, mais le débit du fleuve est beaucoup trop important et c’est dangereux», seravise cette jeune Bâloise.

En Valais, il y a toujours un peu de brise

Peter adore Bâle. Mais il a décidé de déménager à la campagne après deux étés. «C’est insupportable car il est impossible de trouver de la fraîcheur nulle part, ni sur les terrasses ni dans les appartements. On crève de chaud dans cette cuvette où les courants de chaleur sont reflétés par les bâtiments. Dans un sauna, tu te sens mieux», ironise-t-il. La région bâloise, de même que le Valais central et le Tessin, sera en alerte rouge de niveau 4 (sur 5) jusqu’à lundi. Pourquoi le Valais, qui enregistre aussi des records de chaleur, le vit-il différemment? «En Valais, il y a toujours un peu de brise thermique, explique Olivier Duding. À 37 degrés, ça donne une impression de sèche-cheveux, mais c’est plus agréable que pas d’air du tout.»

Un scénario qui va se répéter

Les météorologues mettent en avant l’indice de chaleur assimilé au ressenti. À Bâle, en milieu de semaine, il était proche de 105 (97 en Valais). Cette valeur mesurée à la station de Bâle-Binningen indique un ressenti de plus de 40 degrés.

En raison du dérèglement climatique, ce scénario estival va se répéter. La Confédération l’a annoncé dans un rapport en 2018: l’avenir s’annonce de plus en plus chaud. Et l’un des phénomènes les plus marquants, ce sont les îlots de chaleur qui vont se développer dans nos villes. Frédéric Glassey de MeteoNews est particulièrement attentif au principe de densification urbaine vers l’intérieur de la ville. «Au centre-ville, il fait facilement 2 à 3 degrés de plus. La présence de béton, le trafic, les climatisations sont les causes principales car tout cela produit de la chaleur. Elle devient épouvantable à l’extérieur pour que les gens se sentent mieux à l’intérieur.» (Le Matin Dimanche)