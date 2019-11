Comment les banquiers suisses ont fauté dans le scandale du siècle

Il faut au moins trois choses pour voler des milliards à un Etat. Des amis puissants, des mensonges éhontés et des banquiers qui préfèrent ne pas savoir d’où vient l’argent. C’est ainsi que l’homme d’affaires malaisien Jho Low a pillé le fonds souverain 1MDB pour mener, durant quelques années, une vie de luxe absolu.

Le fonds 1MDB avait été créé pour aider au développement de la Malaisie. Mais au lieu de financer des infrastructures, des écoles ou des hôpitaux, son argent a été gaspillé en soirées au champagne avec Paris Hilton, en propriétés de prestige, en yachts et en jets privés. Il a aussi permis de produire le film «Le loup de Wall Street», où Leonardo di Caprio incarnait un financier-escroc sans scrupule.

Jho Low (à droite) avec Leonardo di Caprio lors de la présentation du «Loup de Wall Street».

La place financière suisse a joué un rôle central dans ce «casse du siècle». Au moins sept milliards de dollars venus de 1MDB sont passés par Zurich, Lugano ou Genève, estime le Ministère public de la Confédération (MPC). Comment expliquer que personne n’ait stoppé cette colossale opération de blanchiment?

Certaines réponses se trouvent dans le «prononcé pénal» qu’a obtenu la cellule enquête de Tamedia. Rendu par le Département fédéral des Finances, il vise un ancien cadre de la banque zurichoise Coutts, responsable du contrôle des risques. Le document de 50 pages montre que la banque privée et ses services antiblanchiment ont ignoré pas moins de dix signaux d’alarme en acceptant plus d’un milliard de dollars venus de 1MDB.

1. Pluie d’argent suspecte



Lorsqu’il ouvre ses comptes chez Coutts en 2009, Jho Low est un inconnu de 28 ans. Il prétend disposer d’une fortune familiale et annonce que son compte recevra au maximum 10 millions de dollars. Mais le 30 septembre 2009, ce sont 700 millions qui arrivent, versés par 1MDB.

Le compte qui reçoit l’argent est détenu par une société des Seychelles, Good Star. Jho Low prétend que le fonds souverain lui a confié 700 millions de dollars pour «soutenir» sa nouvelle activité de gestion de fortune. L'explication est un peu grosse, à tel point que la banque bloque provisoirement la transaction. Le 2 octobre, le Malaisien débarque à Zurich pour s’expliquer. Il se vante de ses bons contacts avec le premier ministre et le roi de Malaisie. Le jour même, sur demande du responsable anti-blanchiment de la banque, la somme est débloquée.

2. L’avertissement des juristes



Mais le montage ne passe pas aussi facilement auprès du service juridique. Le 7 octobre, un «Senior legal counsel» de la banque relève toutes les bizarreries de la transaction Good Star. «Le montage est tout sauf plausible», écrit-il dans un e-mail à son chef. Jho Low n’est pas gérant de fortune et à 28 ans, il gérerait tout seul 700 millions de dollars, confiés par un Etat sans aucune instruction sur la façon de gérer? «J’ai un très mauvais sentiment et n’exclus pas que nous soyons en présence d’une falsification totale», écrit le juriste.

Son chef s’adresse ensuite au responsable antiblanchiment pour lui conseiller la plus grande prudence: «A propos, ajoute-t-il, sommes-nous sûr que le gouvernement malaisien est au courant de ce montage?»

Le yacht Equanimity, acheté avec l'argent volé de 1MDB, a été confisqué et rendu à la Malaisie.

Le 9 octobre, nouvelle rencontre entre Jho Low et ses banquiers. Ceux-ci constatent ses «connaissances lacunaires» en matière de gestion de fortune, mais estiment qu’il n’y a pas de raison de douter de ses explications. La relation est maintenue.

3. Des paroles, mais pas de documents



Le 28 octobre, Jho Low revient à Zurich accompagné d'un directeur de 1MDB, Casey Tang. Ce dernier confirme qu’il est au courant du montage Good Star et que tout est en ordre. Mais il ne remet aucun des documents écrits que les banquiers réclamaient pour s’assurer que les transactions sont vraiment autorisées par le fonds souverain. «Au final, nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions initialement», admettra l’un des cadres de Coutts des années plus tard à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la Finma.

4. Un directeur corrompu



Si les cadres de Coutts s’étaient montrés plus curieux, ils auraient peut-être découvert un indice qui aurait dû les conduire à rompre immédiatement la relation avec Jho Low et à la dénoncer aux autorités. Casey Tang, le directeur de 1MDB venu les rassurer sur Good Star, possédait lui-même un compte chez Coutts. Il y avait reçu 1,7 millions de dollars de Jho Low en août 2009. Dans son e-mail du 7 octobre, le service juridique avait mis en garde : la banque ne doit pas se fier aux explications de représentants de 1MDB qui pourraient eux-mêmes être complices des détournements.

5. Singapour se méfie



A l’époque, la succursale de Coutts à Singapour gère aussi des comptes de Jho Low. Mi-novembre 2009, ses banquiers informent leurs collègues zurichois qu'ils soupçonnent Jho Low de blanchiment en raison de dépenses anormalement élevées au casino et en bijoux. Ils ont fait une annonce de transaction suspecte aux autorités de Singapour. Conséquences à Zurich: aucune. «Nous pensions avoir une meilleure connaissance du client» que les collègues en Asie, justifiera un cadre suisse de la banque des années plus tard devant la Finma.

6. Nouvelle justification



En janvier 2010, nouvelle incongruité: Jho Low change la justification du transfert des 700 millions. Sa société seychelloise n'est plus un gestionnaire de fortune, elle dit avoir reçu un prêt de 700 millions du fonds souverain 1MDB. Cette modification semble avoir été faite d’entente avec deux cadres de Coutts, le responsable anti-blanchiment et le chef du contrôle des risques. «Le client est coopératif et agit comme promis», écrit le premier au second.

7. Contrat erroné



Mais le contrat d’emprunt contient une erreur fondamentale. Les rôles des parties ont été intervertis. Selon le document, c’est Low qui prête les 700 millions au fonds souverain. Le responsable antiblanchiment se dit «un peu surpris» et demande au jeune homme de corriger. «De nos discussions», il avait compris que ce devrait être l'inverse. Il faudra près d'un mois à Low pour soumettre une nouvelle version de l'accord, avec cette fois les parties dans le bon ordre.

8. L’alarme des médias



Fin janvier 2010, Coutts Singapour sonne à nouveau l'alarme. Les employés de la Banque ont découvert les premiers articles de journaux sur Jho Low. A New York, ce «Malaisien qui dépense gros» a grillé d'énormes sommes en fêtes et en alcool en quelques semaines. «Personne ne dépense son argent comme ça, c’est juste bizarre», résume le New York Post en citant un expert du monde de la nuit.

Jho Low aimait s'afficher avec des célébrités, ici avec la chanteuse Alicia Keys et son mari, le producteur de musique Swizz Beatz.

«Je me sens très mal à l'aise avec ce type», écrit un banquier de Coutts à Singapour dans un e-mail. Jho Low dépense simplement trop d’argent, comme s’il pouvait «l’imprimer à volonté». L’affaire remonte au sommet de la banque. Début février, son directeur assiste à une conférence téléphonique entre Coutts Zurich et Coutts Singapour. Décision: il faudra peut-être fermer la relation à Singapour si Low continue à dépenser comme un fou. Mais à Zurich, où il n’y a pas de dépenses privées, la relation peut se poursuivre.

9. Dépenses somptuaires



A partir de juin 2010, Jho Low commence pourtant à utiliser son compte zurichois pour des dépenses personnelles, camouflées sous l'appellation «événements d'entreprise». Il paie 35 millions de dollars pour la location de jets privés, de yachts et des soirées aux casinos de Las Vegas ou de Macao.

Le compte zurichois de Jho Low a financé l'achat d'appartements de luxe à New York, dont l'un situé au sommet du complexe Time Warner.

Avant cela, le jeune homme avait réussi à financer ses excès avec l'argent de Zurich en faisant un petit crochet par les Etats-Unis. Entre octobre 2009 et octobre 2010, plus de la moitié des 700 millions sont transférés à un cabinet d'avocats américain, Shearman Sterling. Par son entremise, il achète notamment un hôtel cinq étoiles en Californie pour 45 millions de dollars, un appartement de luxe à New York pour 24 millions de dollars et un jet privé Bombardier pour 35 millions de dollars. D'autres millions venus de Zurich se retrouvent sur les comptes du Premier ministre malaisien de l'époque, Najib Razak, aujourd’hui jugé à Kuala Lumpur pour corruption. Plus de 10 millions sont investis dans le «Loup de Wall Street», produit par le beau-fils du premier ministre.

Malgré tout, Coutts Zurich maintient la relation. Ses banquiers savaient pourtant ce que Jho Low Faisait avec l’argent du fonds 1MDB. En mai 2011, un banquier écrit simplement que «nous avons empêché le client de faire des paiements pour ses fêtes privées avec Paris Hilton, (…) et autres célébrités».

Un jet Bombardier global 5000, acheté 35 millions de dollars avec l'argent placé à Zurich.

10. Effacer les traces



En septembre 2013, Low exige la clôture immédiate du compte Good Star et demande que tous les documents qui s’y rapportent soient détruits, du moins ceux qui ne doivent pas légalement être conservés. Ce n’est qu’en mars 2015, lorsque le site Sarawak Report commence à révéler le pillage du fonds 1MDB par Jho Low, que la banque fait une annonce de transaction suspecte au bureau suisse de lutte contre le blanchiment, le MROS.

Les deux cadres de Coutts qui devaient surveiller la relation avec Jho Low, le responsable antiblanchiment et le responsable du contrôle des risques, sont déjà partis travailler pour d’autres banques. Quelques semaines après, Coutts ferme boutique en Suisse et sa clientèle est reprise par l'Union Bancaire Privée de Genève. En 2017, la Finma sanctionne Coutts pour de « graves infractions » aux lois contre le blanchiment d'argent et confisque 6,5 millions de francs suisses de bénéfices illicites.

En septembre dernier, enfin, le Département fédéral des finances a infligé des amendes aux deux cadres. Il leur reproche d’avoir manqué à leur obligation de signaler les transactions suspectes aux autorités. Le responsable anti-blanchiment a fait appel. Une seule condamnation est entrée en force, celle de l’ancien responsable du contrôle des risques. Son amende, pour avoir contribué au pillage des milliards du peuple malaisien par sa négligence, s'élève à 13 000 francs.