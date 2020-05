«Plutôt que des bons, il faut donner de la confiance»

La session de crise du parlement est terminée. La facture s’est un peu alourdie. Déçue?

C’était un signe important que cette session extraordinaire puisse avoir lieu. En écoutant les débats, j’ai eu l’impression que les parlementaires piaffaient d’impatience de pouvoir s’exprimer après deux mois d’autoconfinement politique. J’ai parfois ressenti un certain populisme. Mais dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits des résultats de cette session. Les deux Chambres ont appuyé la grande majorité des mesures prises par le Conseil fédéral. Et les dépenses supplémentaires restent quand même modestes dans cette période où nous avons tous appris à compter en milliards.

Justement, vous avez appelé les autorités à la retenue, mais des indépendants n’ont pas encore reçu 1 franc. Beaucoup de secteurs vont vers de grosses difficultés. Ils doivent se débrouiller seuls?

Absolument pas. Je crois quand même que beaucoup d’indépendants ont déjà reçu un soutien financier, que ce soit de la part de la Confédération, mais aussi des Cantons et de certaines Villes. Pour les Cantons, on parle de soutiens d’un volume entre 2 et 3 milliards de francs. Il ne faut pas l’oublier. Ce sont des mesures certes plus modestes d’un point de vue financier, mais qui sont souvent plus ciblées.

La banque cantonale thurgovienne va donner 30 francs à chaque ménage pour relancer la consommation. Le PS veut des bons de 200 francs par habitant à investir dans le tourisme. C’est la bonne recette?

Nous sommes très sceptiques. Certains citoyens n’ont pas besoin de cet argent, tandis que d’autres auraient besoin de plus. Il est absolument primordial de faire en sorte que les consommateurs aient à nouveau envie de dépenser. Mais on ne peut pas stimuler cette envie à travers de l’argent. Il faut redonner confiance aux gens, qu’ils se sentent en sécurité lorsqu’ils vont au restaurant, à l’hôtel, au magasin. Sans confiance, il y a un fort risque que les sommes distribuées soient simplement mises de côté pour des jours meilleurs.

Vous demandez des incitations fiscales. Si on baisse les impôts ou les taxes, qui va payer la facture de la crise?

Nous ne demandons pas de baisse d’impôts, mais une série de mesures limitées dans le temps. De nombreuses entreprises sortent affaiblies de la crise sanitaire. Il ne faut pas encore alourdir leur tâche. Nous souhaitons que les reports d’impôts déjà possibles soient prolongés. Nous demandons aussi à la Confédération de renoncer à introduire de nouvelles réglementations bureaucratiques.

Mais est-ce que les baisses prévues de l’imposition des entreprises sont encore légitimes?

Oui. C’est important que les Cantons mettent en œuvre ce projet fiscal le plus rapidement possible, par respect d’une décision populaire – les gens ont approuvé la réforme de la fiscalité et de l’AVS (RFFA) il y a un an – mais aussi pour encourager l’innovation.

Vous demandez aussi un assouplissement des horaires de travail la nuit et le week-end en cas de deuxième vague. Est-ce vraiment nécessaire?

Notre priorité doit être d’éviter un retour en arrière. Tout le monde parle du risque d’une deuxième vague. Nous demandons au Conseil fédéral de préparer un plan de mesures pour faire face à cette éventualité et de le communiquer clairement. Il faut éviter des effets négatifs sur l’économie. C’est dans ce contexte que nous proposons d’analyser la simplification de certaines procédures, par exemple pour rendre possible le travail de nuit et pendant les week-ends et pour étendre les heures d’ouverture des magasins. Mais uniquement dans le cas d’une deuxième vague.

Beaucoup de Suisses aspirent à une relance différente: plus respectueuse de l’environnement, plus humaine. Ce sont de doux rêveurs?

Ce qu’on peut retenir de cette crise, c’est la vulnérabilité de notre société moderne. Les entreprises suisses sont très attachées à la durabilité. Mais après cette période, l’importance de cet aspect est devenue encore plus évidente qu’avant. D’un autre côté, nous voyons aussi ce que signifie une perte importante de croissance sur une société. Les effets sont dévastateurs. Redémarrer d’une manière plus écologique, oui, faire encore plus attention à la protection de l’environnement, oui, mais en même temps, en assurant une croissance qui permette de maintenir les postes de travail et notre bien-être. Il va falloir trouver un équilibre.