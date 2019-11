Le boss de la cocaïne arrêté à Bâle illustre la menace des gangs balkaniques

C’est la plus grosse saisie de cocaïne jamais effectuée sur sol suisse. Le 16 mai dernier, trois hommes venus d’Europe de l’Est sont arrêtés dans le parking souterrain du Grand Casino, près de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Ils viennent de débarquer 600,4 kilos de cocaïne d’un jet privé, un Gulfstream V immatriculé M-FISH, venu d’Uruguay après une escale à Nice. La drogue embarquée dans 21 valises valait quelque 20 millions de francs.

Images de police montrant le débarquement de la cocaïne.



«La livraison était surveillée», raconte le colonel François Després, de la gendarmerie française. «Après l’atterrissage, on a laissé passer le produit côté bâlois. Cela correspondait au scénario judiciaire fixé par les autorités tchèques et croates, qui pilotaient l’enquête.» Le Français salue «une très belle opération, un tour de force, et une excellente coopération franco-suisse».

Le Casino de Bâle, lieu de la saisie. (Keystone)

Si le filet a fini par se refermer à Bâle, c’est à cause de la présence d’une puissante figure du crime organisé des Balkans, Michael Dokovich, 60 ans. Selon les enquêteurs, il est le commanditaire de la livraison de cocaïne. Et sa venue au Grand Casino a constitué une «bonne surprise» qui a précipité les arrestations.

«Le Big Boss est venu sur place, c’était une erreur de sa part, commente un policier suisse. En principe, ces gros bonnets ne mettent jamais les mains dans le cambouis. Il y a peu de gens en Europe capables d’acquérir une demi-tonne de cocaïne, donc on est dans le gratin des trafiquants européens. L’arrêter n’était pas prévu, ça a été une occasion un peu unique.»

Il a fallu un an et demi d’enquête pour arriver à ce résultat. Nous avons pu reconstituer des détails de cette traque, restés inédits en Suisse, en partenariat avec la plateforme European Investigative Collaborations (EIC).

Du cash dans une Mercedes

Selon des informations de sources croates, l’enquête, qui sera baptisée «Operation Familia», démarre fin 2017 et connaît une percée décisive l’année suivante. La compagne de Michael Dokovich est arrêtée à la frontière croato-slovène, près de Zagreb, avec un million d’euros en liquide dissimulés dans le châssis de sa Mercedes. La somme confisquée, elle repart libre, mais sous surveillance. Dans les écoutes téléphoniques, on entend Michael Dokovich se vanter d’avoir organisé des dizaines de transports d’argent similaires ces dernières années.

À l’époque, ce Monténégrin au lourd passé criminel ne se cache pas. Sur Facebook, il pose en hôtelier jovial, patron d’un établissement un peu bling-bling de Tuzi, au Monténégro, près de la frontière albanaise.

Photo montrant Michael Dokovich, publiée sur la page Facebook de son hôtel.

En réalité, selon les enquêteurs, il dirige un trafic de cocaïne depuis son appartement de Zagreb en utilisant une myriade de pseudonymes (son nom de naissance est Ilmija Frljuckic). Son gang comprend un policier croate corrompu qui lui fournit des informations et l’aide à se constituer de fausses identités.

De l’argent, Michael Dokovich en a plus qu’assez. Au tournant des années 2000, alors qu’il réside aux États-Unis, sa bande vole les identifiants bancaires de plus de 20’000 Américains grâce à des distributeurs d’argent truqués qui copient leurs numéros de cartes et leurs codes. Ses complices sont arrêtés, dont son frère. Mais lui peut s’enfuir en Europe, avec dans ses valises des millions de dollars retirés grâce aux cartes bancaires clonées.

Contacts sud-américains

Comment s’est-il ensuite reconverti en gros bonnet de la drogue? Ce n’est pas clair, mais ce qui est sûr, c’est que son organisation a le bras long. Son réseau s’étend jusqu’à Hong Kong, où la police a saisi 421 kilos de cocaïne destinés à l’Australie en avril 2019. Le bras droit de Dokovich, Petro «Pjer» Sarac, s’est aussi rendu en Amérique du Sud, et il a organisé la venue à Zagreb de criminels costariciens. Ces échanges directs avec les cartels sud-américains sont une marque de fabrique des nouveaux rois européens de la cocaïne. «Les groupes des Balkans occidentaux, comme on les appelle, essaient de faire comme les Italiens et les Nigérians avant eux, observe un policier suisse. Ils sont directement présents en Amérique du Sud, soit pour négocier, soit pour organiser le transport, on ne sait pas trop.»

Sur place, ces émissaires côtoient la 'Ndrangheta calabraise, des criminels néerlandais et marocains... Selon plusieurs enquêteurs occidentaux, les groupes balkaniques, serbes, monténégrins ou albanais sont la force montante du trafic de cocaïne. Ils ont réussi à créer des chaînes de distribution directes d’Amérique du Sud vers l’Europe, sans intermédiaires, ce qui minimise les coûts et les risques d’être repérés.

Pilotes et hôtesses de l’air

Avec les jets privés, Michael Dokovich avait choisi la méthode la plus rapide pour convoyer sa drogue. Début 2019, il a créé une compagnie d’aviation, MD Global Jet, et embauché des pilotes tchèques qui transportaient des passagers VIP, accompagnés de vraies hôtesses de l’air, pour mieux camoufler son trafic.

Le Gulfstream M-FISH dans son hangar à Bâle, après la saisie.

Nous avons analysé les mouvements du Gulfstream M-FISH qui a transporté les 600kg de cocaïne saisis en Suisse. Depuis 2016, l’appareil a beaucoup volé en Europe de l’Est et en Russie. Il est aussi passé une douzaine de fois par la Suisse. Le 10 janvier 2019, par exemple, il s’envole d’Albanie vers Bâle, via Genève. Mais surtout, l’avion a effectué 4 voyages vers l’Amérique du Sud entre octobre 2018 et mars 2019, avant d’être intercepté le 16 mai à son retour d’Uruguay. Selon un arrêt du Tribunal pénal fédéral, trois de ces vols - en octobre et décembre 2018, puis en mars 2019 - étaient destinés à transporter de la cocaïne.

La belle vie semble désormais terminée pour le faux hôtelier monténégrin. Arrêtés en Suisse, lui et ses deux complices, un pilote tchèque et un informaticien croate, doivent être livrés à la Croatie. L’informaticien a été extradé le 4 octobre. Les recours des deux autres ont été rejetés le 29 octobre par le Tribunal pénal fédéral. Michael Dokovich et son pilote ont annoncé qu'ils tenteraient de s'opposer à leur extradition devant le Tribunal fédéral.

Analyse et visualisation des données: Duc-Quang Nguyen et Titus Plattner



Cette enquête a été réalisée en partenariat avec la plateforme journalistique European Investigative Collaborations (EIC).