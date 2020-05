Le bras droit de Bernard Nicod défait au Tribunal fédéral

«Ils savent manier la caisse en bois.» Depuis un an et demi, cette petite phrase est au cœur de la bataille judiciaire opposant le promoteur immobilier Bernard Nicod à son concurrent, Avni Orllati. Dans ce long bras de fer, le camp Nicod vient de subir un revers devant le Tribunal fédéral. Le 4 mai, la Haute Cour a confirmé le classement de la plainte en diffamation déposée par le directeur de Bernard Nicod SA contre l’ancien secrétaire général de Jacqueline de Quattro.

Les faits remontent à mai 2016. Bernard Nicod rencontre la conseillère d’État, qui dirige alors le Département vaudois du territoire et de l’environnement (DTE). Devant elle, il accuse le Groupe Orllati de pollutions massives sur ses sites vaudois de Biolley-Orjulaz et de Cossonay.

Lourdes conséquences



Quelques jours plus tard, le directeur de Bernard Nicod SA aggrave ces accusations lors d’une seconde rencontre avec le secrétaire général du DTE, Nicolas Chervet, et Cornelis Neet, directeur général de l’environnement du Canton. Non seulement le Groupe Orllati pollue, mais il menace la vie de ceux qui dénonceraient ses pratiques, affirme le numéro deux du groupe Bernard Nicod. Il aurait utilisé cette sinistre métaphore: «Ils savent manier la caisse en bois», pour signifier que ceux qui s’en prennent à Orllati risquent de finir dans un cercueil.

Bernard Nicod, à droite, et Avni Orllati en 2018.



Ces accusations ont eu de lourdes conséquences. La justice vaudoise a d’abord ouvert une enquête sur les soi-disant pollutions reprochées à Orllati. Elle a été classée en 2017, faute d’éléments probants. L’entreprise Orllati a ensuite déposé une plainte pour calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur. L’enquête qui a suivi a montré que Bernard Nicod avait engagé un détective privé pour récolter des échantillons d’eau et de sol aux abords du site de Biolley-Orjulaz, base logistique d’Orllati. Bernard Nicod et son directeur ont aussi alimenté un «corbeau» qui a arrosé les médias de lettres infamantes pour Orllati. L’enquête sur ces faits est toujours en cours. Les prévenus, dont Bernard Nicod et son directeur, bénéficient de la présomption d’innocence.

En 2018, le procureur chargé de l’affaire avait demandé à Nicolas Chervet un compte rendu détaillé des rendez-vous entre Bernard Nicod et Jacqueline de Quattro. C’est dans ce rapport que figurait la phrase sur la «caisse en bois». Des propos que le directeur de Bernard Nicod SA conteste avoir tenus. C’est pour cette raison qu’il attaquait en justice Nicolas Chervet.

Audience annulée



En octobre 2019, le Tribunal cantonal vaudois avait déjà confirmé le classement de cette plainte. Il estimait que Nicolas Chervet avait agi de bonne foi et que démontrer le contraire serait impossible. Le directeur vaudois de l’environnement, Cornelis Neet, a d’ailleurs affirmé lors d’une audition que l’expression «caisse en bois» avait bien été employée. À son tour, le Tribunal fédéral rejette le recours du directeur de Bernard Nicod SA contre le classement, avec un raisonnement distinct: Nicolas Chervet agissait en tant que représentant de l’État, c’est le Canton qu’il fallait attaquer et non lui personnellement.

Reste maintenant le fond de l’affaire. Bernard Nicod, son directeur et ses alliés du milieu de la construction ont-ils bel et bien mené une campagne de dénigrement contre l’entreprise Orllati? Le magnat immobilier lausannois a été convoqué ce printemps par le procureur Laurent Maye pour s’expliquer, mais l’audience a été annulée en raison du coronavirus. Près de quatre ans après les faits, on ne sait toujours pas si cette affaire retentissante pourra faire l’objet d’un procès.