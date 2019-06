C’est le «chaos» au Conseil administratif de Genève

«La situation est dramatique, chaotique, catastrophique. C’est la chute de l’Empire romain», assène le PLR Simon Brandt. «Le Conseil administratif est en bout de course. On sent bien qu’ils sont tous sur le départ», lance pour sa part le conseiller municipal PDC Alain de Kalbermatten. L’Exécutif de la Ville de Genève est miné par les affaires depuis l’automne passé, ce qui rejaillit sur son traitement des dossiers mais aussi sur son ambiance à l’interne, expliquent les élus. Un climat délétère régnerait ainsi en interne, suite à la découverte, par la Cour des comptes, des notes de frais excessives des magistrats puis par l’action de la justice. Celle-ci a mis en prévention pour gestion déloyale des intérêts publics deux conseillers administratifs, Rémy Pagani et Guillaume Barazzone. Deux autres, Sami Kanaan et Esther Alder, sont entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements.

Cela exacerbe donc les tensions au sein du collège. La semaine dernière, Rémy Pagani et Esther Alder se sont fendus d’un communiqué pour annoncer qu’ils s’opposaient à la décision de leurs trois collègues de se positionner contre l’initiative visant à supprimer la publicité commerciale des rues de Genève. «Cela pose des questions car une telle rupture de collégialité semble excessive, estime Daniel Sormanni, conseiller municipal MCG. Je ne crois pas que le sujet était aussi fondamental pour nécessiter une telle action.» Pour d’autres, cette dissension affichée en public est «un symbole de cette fin de législature».

«Rien de particulier»

Les relations ont parfois pu être électriques entre les magistrats. Ceci a encore été exacerbé par les affaires, au vu des rôles joués par chacun. «On voit que la cohésion se délite avec les affaires. C’est sauve-qui-peut», rapporte Alain de Kalbermatten. Des sources rapportent que Sandrine Salerno et Rémy Pagani, qui s’entendaient déjà assez peu, ne se parlent plus. Les élus pincés pour leurs notes de frais jalouseraient la socialiste qui est la seule à ne pas avoir été inquiétée par la justice. Et ceux qui n’ont que le statut de personnes appelées à donner des renseignements veulent prendre leurs distances avec ceux qui sont poursuivis.

Contacté, le Conseil administratif a répondu par le biais de la maire actuelle, Sandrine Salerno. «Il y a des moments sérieux et des moments de rigolade, des moments d’accord et de désaccord, des hauts et des bas. Bref, rien de particulier ou de différent si je regarde les douze dernières années, assure la socialiste. Le fonctionnement du Conseil est similaire à toute autre relation professionnelle.»

La fin de législature s’annonce tout ce qu’il y a de plus compliquée pour l’Exécutif. Les projets s’enlisent, les débats au Conseil municipal étant accaparés par les polémiques. Cette semaine encore, la Commission des finances a retoqué les comptes 2018 qui leur étaient présentés. «Nous pensons au PLR que la Ville a été mal gérée. Accepter ces comptes revient à accepter les notes de frais», juge Simon Brandt. «Il n’y a aucune transparence, critique Daniel Sormanni. Nous demandons certains détails que nous n’obtenons pas ou alors la dernière minute.»

Cette transparence voulue par le Municipal a impacté les discussions du budget. Les élus ont demandé à éplucher les notes de frais de l’an dernier et ont auditionné les magistrats pour qu’ils justifient les dépenses. C’est à ce moment que Rémy Pagani a étonné de par ses petits remboursements. Les autres s’en sont mieux sortis.

Rémy Pagani a aussi été au centre de l’attention du Municipal ces derniers mois à cause d’une fondation qu’il a créée en 2017 sur les fonds de son année de mairie. Les 50 000 francs ont été utilisés à tort, la Ville ne pouvant mettre sur pied une fondation sans passer par le Conseil municipal. En pleine polémique, l’ardoise a finalement été réglée par un riche ami mécène, ancien banquier privé, alimentant la suspicion autour d’un conseiller administratif de plus en plus esseulé. Maria Perez, aussi à Ensemble à Gauche, confirme que Rémy Pagani ne vient plus aux séances de son groupe et a fait savoir qu’il n’y assisterait plus.

Jusqu’au printemps?

Enfin, les demandes d’audit secouent les départements des magistrats, principalement ceux de Sami Kanaan et de Rémy Pagani. Témoignages de pressions et corbeaux ont mis en lumière des tensions. Le Municipal a voté une demande d’audit qui a été cassée par le Conseil d’État, car le Législatif n’avait pas la compétence pour le faire. Le sujet devrait de nouveau enflammer le parlement de la Ville à la rentrée. «Nous allons essayer d’établir un règlement qui nous donnera le droit de demander des audits», annonce Daniel Sormanni.

Voila donc autant de problèmes qui éclipsent les dossiers depuis des mois. Cela risque de continuer d’ici au printemps, estiment les élus, car quatre magistrats sur cinq ne se représentent pas. Si Sandrine Salerno est arrivée à la limite des trois mandats imposée par le PS, les trois autres ont pris leur décision, contraints et forcés par les scandales. Ce grand renouvellement, qui se fait dans la douleur, induit que «le Conseil administratif est en roue libre», pour Simon Brandt. Sami Kanaan, «agressif car il joue sa réélection» commente un élu, se montre toutefois hyperactif et combat fermement ses opposants. Maire jusqu’au 1er juin, c’est lui qui était en première position pour porter plainte contre X suite à des fuites dans la presse.

Interrogé, le Conseil administratif affirme, contrairement aux observateurs, aborder «sereinement» cette fin de législature. Toujours par la voix de la maire Sandrine Salerno, l’Exécutif explique souhaiter «terminer plusieurs projets qui nous tiennent à cœur. Nous communiquerons à la rentrée sur le bilan de cette législature qui a permis à la Ville de développer de nombreux projets pour les Genevois et les Genevoises.» (Le Matin Dimanche)